以色列正式承認索馬利蘭！矢板明夫曝對台「極重要訊號」

即時中心／梁博超報導

以色列日前宣布正式承認位於東非的索馬利蘭（Somaliland）為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係；這也是索馬利蘭自1991年宣布脫離索馬利亞獨立以來，首度獲得聯合國成員國正式承認。印太戰略智庫執行長矢板明夫對此表示，這對台灣而言是個「極為重要的訊號」，代表國際空間的灰色地帶正在擴大，台灣在國際上被承認的可能性，客觀上正逐漸提高！

矢板明夫昨深夜在臉書撰文分析，表示最近國際局勢正悄悄發生質變，過去被視為「不可能」、「不能碰」的紅線，正一條一條被跨越。「以色列正式承認非洲『國家』索馬利蘭，正是一個極具象徵性的案例。」

矢板明夫指出，索馬利蘭自1991年宣布獨立以來，長期實際統治索馬利亞西北部，卻始終無法獲得正式國際承認，「它的國土、人口、經濟條件，客觀來說都遠不如台灣，國際能見度更低，外交資源也極為有限。」然而，這樣一個「條件不如台灣」的政治實體，卻獲得了一個在國際社會上非常具有影響力的以色列承認。

「至於以色列為什麼要承認索馬利蘭，被認為是為了地緣政治佈局、以及取得該國的礦物優先開發權。」矢板明夫強調，以色列的做法雖受到國際社會一部分國家的批評，但以色列為了自身的戰略考量，並不在意這些批評。

矢板明夫認為，這對台灣「是一個極為重要的訊號」，因為台灣的民主程度、經濟實力、科技影響力、國際參與能力，都遠在索馬利蘭之上。「如果連索馬利蘭都能在大國戰略計算下被承認，代表國際空間的灰色地帶正在擴大。那麼，台灣在國際上被承認的可能性，客觀上正在一點一點提高。」

「更關鍵的是，台灣並非局外人。」矢板明夫說明，台灣與索馬利蘭雙方早在2020 年，就已互設具大使館功能的代表處，在農業、醫療、教育、能源與海事安全等領域展開深度合作；如今，以色列正式進場，使這條原本屬於「非主流外交」的路線，突然出現了新的延伸可能。

「尤其在當前中東局勢下，台灣和以色列的戰略距離，正在拉近。」矢板明夫表示，中國近年來在國際舞台上明確站隊哈馬斯、敘利亞與伊朗，和以色列之間的關係急速惡化，政治互信幾乎降至冰點。在這樣的背景下，以色列勢必需要更多理念相近、立場清楚的夥伴，「而台灣，正好具備民主價值、科技實力與對威權體系高度警惕的特質。」

最後，矢板明夫也提到，台灣已經在索馬利蘭深耕多年，熟悉當地政治與社會脈絡；以色列則擁有強大的安全、情報與科技能力。未來無論是在海事安全、港口管理、資源開發，甚至「紅海—亞丁灣」的戰略合作上，都存在潛在的「台灣—索馬利蘭—以色列」三方互補空間。

