以色列正式接裝「鐵束」 提升以國防空效能

記者賴韋廷／綜合報導

以色列國防部28日宣布，國防軍（IDF）已正式接收首套拉斐爾（Rafael）公司的「鐵束」（Iron Beam）導能武器（DEW），顯示「鐵束」系統已在以哈戰爭中通過相關實戰驗證，並開始量產，是全球首款投入服役的雷射武器。

《以色列時報》報導，「鐵束」已通過測試，具備「初始作戰能力」（IOC），並交付給以色列空軍。該系統的發射成本低廉，相較於昂貴的防空飛彈更具成本效益，未來也將與「鐵穹」（Iron Dome）、「大衛投石索」（David's Sling）及「箭式」等防空系統相搭配，構成多層次的防空陣列（multi-layered air defense array），共同捍衛以色列空域。

廣告 廣告

報導指出，「鐵束」先前已在實戰環境中接受測試，其原型在2024年10月首次投入實戰部署，參與國防軍進攻加薩走廊的「鐵劍行動」（Sword of Iron），行動期間展現優異的「反制火箭、火砲與迫砲」（C-RAM）與反無人機（C-UAS）效能，拉斐爾也根據實戰經驗持續推動改良，提升其可靠性。

以色列國防部長卡茲指出，「鐵束」投入服役是「歷史性的時刻」，標誌著以軍成為全球首支擁有具實戰能力導能武器的軍隊，向潛在威脅傳達堅定嚇阻訊號、提升以國防空效能。

以色列國防軍接收首套「鐵束」導能武器，為全球首款投入服役的雷射武器。（取自以色列國防部「X」）

「鐵束」先前已在實戰環境中接受測試，成功攔截火箭彈、迫砲彈及無人機等多種目標，展現優異防空效能。（取自拉斐爾公司網站）