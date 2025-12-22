以色列法院裁定 以政府須回應外媒入加薩採訪申請

（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）以色列最高法院裁定，以政府當局須在1月4日前回覆有關外國媒體進入加薩走廊採訪的申請，駐耶路撒冷外國記者協會（FPA）今天對此一裁決表示歡迎。

法新社報導，自2023年10月爆發以哈戰爭以來，以色列當局一直不允外國記者獨立進入烽火連天的加薩地區。以色列採個案審理，僅允許少數記者隨軍進入封鎖之下的巴勒斯坦領土。

「外國記者協會」（FPA）代表數百位在以色列與巴勒斯坦地區採訪的外國記者，去年向以色列最高法院請願，要求能讓國際記者即時進入加薩採訪。

以色列最高法院於10月23日首次審理此案，並給予以色列當局1個月時間來制定開放加薩採訪計畫。之後，法院多次同意當局展延時限，如今法院裁定，當局應於明年1月4日前訂出開放採訪計畫。

最高法院表示：「若被告（以色列當局）屆時未告知法院有關立場，法院將根據現有案卷對申請採訪一事做出裁定。」

外國記者協會今天對法院的最新裁定表示歡迎，並說：「我們再次呼籲以色列政府：應立即讓記者能夠自由且不受限制地進入加薩走廊。」（編譯：紀錦玲）1141222