以色列派軍方高層遊說白宮攻打伊朗 川普偏向強硬談判解決

以色列國防軍總參謀長艾亞爾·扎米爾（Eyal Zamir）將軍 圖:翻攝自X帳號@Israelwaronhama

[Newtalk新聞] 以色列國家廣播公司KAN昨（1）日報導，該國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早召開安全會議，剛去了趟美國遊說白宮攻打伊朗的以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）也出席這場會議。

報導指出，札米爾為了避免被發現，搭乘私人飛機而非軍用飛機前往美國，並試圖說服華盛頓對伊朗發動攻擊。

札米爾此行曾與美軍參謀長聯席會議主凱恩（Dan Caine）閉門會談。

札米爾預測，美國將在兩週到兩個月內對伊朗發動軍事攻擊。

以色列陸軍電台（Army Radio）引述扎米爾在一次形勢評估會議上的談話，指出「這是一個充滿不確定性的時期，」。

札米爾表示，他認為美國將在「兩週到兩個月內」對德黑蘭發動攻擊。

該電台稱，預計美國不會在未來幾天內對德黑蘭發動攻擊。

該電台還表示，「美國不會與以色列分享所有信息，並將以色列排除在其決策過程之外。」

該媒體還指出，以色列擔心川普可能會與伊朗就其核計畫達成協議，「但不包括伊朗的彈道飛彈」。

以色列國防部長卡茨（srael Katz）在華盛頓特區會談後與扎米爾會面，卡茨辦公室表示，雙方將審查地區局勢以及以色列軍隊「應對任何可能情況的作戰準備」。

一位參與會談的以色列官員（姓名不詳）聲稱，川普希望與伊朗進行強硬談判，該官員認為這將導致伊朗放棄核計畫。

以色列官員表示，以色列更希望美國對伊朗發動攻擊，並警告稱，不採取此類行動將產生「後果」，包括他們所說的伊朗在獲取核武方面取得進展。

以色列財經報紙《Calcalist》估計，對伊朗發動戰爭的成本可能高達100億美元。

根據該報報道，以色列安全部門的一些高級官員擔心，與伊朗再次發生衝突可能會耗費數百億謝克爾（shekels），「取決於衝突的持續時間和性質」。

