以色列為屯墾者購地大開綠燈增強西岸控制 川普與英國同聲反對

9日，一名巴勒斯坦男子在西岸約旦河谷等候大眾運輸工具。（美聯社）



以色列總理納坦雅胡的安全內閣8日在閉門會議上決定，以色列政府將採取單方面措施，使猶太屯墾者更容易購買土地，加強對以軍佔領的西岸地區的控制。美國總統川普9日表示反對，英國政府也要求以色列撤回該措施。

綜合紐時等外媒報導，負責強化西岸控制措施的其中一位主導人士是以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich），他在一份聲明中表示：「我們正在以色列土地的各個角落深度紮根，並埋葬巴勒斯坦建國思想。」

以色列財政部長史莫特里奇曾於2025年8月14日在以色列約旦河西岸「里阿杜敏屯墾區」的記者會上，向記者展示E1屯墾區計畫的地圖。（資料照片／美聯社）

以色列勒緊西岸 主要祭出什麼措施？

新措施主要為猶太屯墾者購買土地大開方便之門，首先廢除1967年之前的一項法律──禁止出售西岸房地產，除非買方是當地居民，也就是巴勒斯坦人。批評人士表示，這可能使資金充裕的屯墾團體深入巴勒斯坦人有意建國的區域購買土地，進而左右以色列的西岸政策，因為以軍有義務在任何地點保護以色列人。

安全內閣也廢除了土地交易完成前必須獲得「交易許可」的要求，這些許可證曾有助於打擊偽造或欺詐行為──當以色列人想從不願出售土地的巴勒斯坦人手中購地時，這種情況相當常見。此外，申請許可證也讓以色列國防部能夠否決位於敏感地點的土地交易。

另一項可能對向以色列人出售土地的巴勒斯坦人造成嚴重影響的改變，是開放西岸土地登記冊供公眾查閱——這也是屯墾運動的重要目標。直到現在，土地登記資料一直是封存狀態，這讓有意購地的人難以找到不在本地的地主。此外，由於巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）的法律禁止向猶太人出售土地，違者可能面臨死刑，因此封存土地登記資料也可以保護巴勒斯坦賣家免於遭到起訴或更嚴重的處置。

1993年以巴雙方領導人共同簽署的「奧斯陸和平協議」（Oslo Peace Accord）中，曾將西岸約40%的地區交由巴勒斯坦自治政府管理，然而以方這次改變，將使這些地區落入以色列執法機構的管轄範圍——在涉及文化遺產與考古遺址、環境危害以及水資源違規等問題時，執法機構有權拆除巴勒斯坦人的建築。

倡導和平並監督屯墾區的以色列組織「即刻和平」運動（Peace Now）的歐夫朗（Hagit Ofran）稱，授權以色列在這些地區進行拆除的決定「嚴苛至極」，並表示以色列可能會找任何藉口來進行這類拆除行動。

白宮發表聲明反對 英國與阿拉伯譴責

對此，一位白宮官員9日重申了川普反對以色列吞併西岸的立場：「一個穩定的西岸能夠保障以色列的安全，也符合本屆政府在該地區實現和平的目標。」

英國9日也與沙烏地阿拉伯以及阿拉伯聯合大公國共同批評以色列，英國政府在聲明中表示：「英國強烈譴責以色列安全內閣昨日擴大以色列對西岸控制權的決定。任何單方面改變巴勒斯坦地理或人口組成的企圖都是完全不可接受的，並且違反國際法。我們呼籲以色列立即撤銷這些決定。」

