以色列狂轟加薩釀104死！46死者為孩童 川普否認停火破裂
編譯林浩博／綜合報導
美國總統川普自誇解決了全球八場衝突，但現在恐怕減一！當地時間28日晚間，以色列以哈瑪斯違反協議為由，下令對加薩展開大規模空襲，釀成至少104人死亡，46人還是未成年的孩童。停火名存實亡，但川普堅稱其並未破裂，還強調以方有權利「反擊」。到了29日早晨，以軍發布聲明稱恢復停火，並宣稱打擊了「數十個恐怖組織目標與恐怖份子」，包括至少30名哈瑪斯指揮層級人員。
大空襲捲土重來
經過12個小時的以色列空襲，哈瑪斯掌控的加薩衛生部指出，當地有104人喪命，包括46名孩童與20名婦女，250多人受傷。哈瑪斯官員稱，房屋、車輛，就連難民居住的帳篷，在以軍的轟炸下，無一倖免，甚至「黃線」區域的醫院都遭到鎖定。
加薩市有目擊者表示，爆炸波及多個住宅區，他目睹「沖天的濃煙與大火」。一名民防官員向BBC透露，加薩市有14人死亡，包括薩布拉（Sabra）區從一戶人家廢墟中挖出的3男1女，布賴吉（Bureij）難民營一戶人家的5名成員。
另外在南部的汗尤尼斯（Khan Younis），一輛汽車遭戰機鎖定投彈，5人因此命喪黃泉。
民防官員稱，搜救團隊「在極度困難環境下工作」，隨著更多失蹤者遺體從瓦礫堆中挖出，罹難者人數恐怕再上升。
哈瑪斯違反協議
28日晚間，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室發布簡短聲明，稱納坦雅胡下令對加薩實施「強力打擊」。聲明中並未說明原因。
但以色列防長卡茲（Israel Katz）指控，哈瑪斯28日在加薩南部的拉法發動襲擊，造成1名以軍士兵死亡，跨越了「明確的紅線」。卡茲警告: 「攻擊以軍士兵，又違反協議未交還人質遺體，哈瑪斯將為此付出好幾倍的代價。」
到了29日早晨，以軍發布聲明稱「恢復停火的執行」，並宣稱打擊了「數十個恐怖組織目標與恐怖份子」，包括30名哈瑪斯指揮層級成員。聲明誓言:「IDF(以色列國防軍)將持續維護停火協議，堅決反擊任何違反協議的行為。」
有以方官員透露，攻擊事件發生在「黃線的東側」。所謂「黃線」，是指依據停火協議，標明加薩以軍控制區的界線。據悉武裝份子，是從地道竄出，再朝以軍開火，當中還動用了火箭推進榴彈。綜合以軍官方與各家媒體訊息，死者是名工程兵，是被狙殺死亡。
濫竽充數
至於遺體交還，依10日生效的協議，哈瑪斯應在72小時內歸還所有人質，不論死活。但除了20名倖存人質全部獲釋回家，遺體交還進度異常緩慢。
28名據信死亡的人質當中，哈瑪斯僅還回了15具遺體。雖然因為戰爭毀壞的緣故，遺體的搜尋並不容易，27日卻驚傳哈瑪斯拿已找到的人質遺體，濫竽充數。據以色列法醫機構的鑑定，當天哈瑪斯交出的1具遺體身分，屬於特薩法蒂（Ofir Tzarfati），他是2023年10月7日音樂節遇襲被綁的人之一，於囚禁期間遇害，他的遺體當年的11月就被以軍尋獲安葬。
以色列軍方公布影像，證明哈瑪斯將遺體重新埋入土中，再重新挖出，交給紅十字會，以假裝是新找到。消息一出引爆以方輿論怒火，納坦雅胡的極右派盟友更要求撕毀協議。
納坦雅胡28日下午承諾，會就此採取「步驟」反制哈瑪斯。
居中轉交遺體的紅十字會立場尷尬，趕緊發聲明澄清，「並不知道在他們抵達前，已有一名死者被放置在該處」，並強調假裝發現遺體之事，不可接受，因為事關停火協議的維繫，以及焦急家屬的等待心情。
川普：停火並未破裂
面對以色列指證歷歷，哈瑪斯堅稱，他們仍遵守停火協議，並與該場襲擊無關。29日哈瑪斯重申仍致力於停火，並指控是以色列想以空襲來破壞停火。
人在亞洲訪問的美國總統川普，則強調停火並未破裂。川普在空軍一號上回答記者相關提問：「就我所知，他們（哈瑪斯）發動突擊，殺了1名以色列士兵。所以以色列才反擊，他們也應該反擊。」
川普稱「沒有事情會危及」停火，「你得了解，哈瑪斯只是中東和平的很小一部分，他們應該聽話。」
稍早美國副總統范斯異口同聲說停火仍「維持」，並淡化這次只是以哈雙方的「零星小衝突」（little skirmishes）。
出版時間: 10/29 17:10
更新時間: 10/30 05:47
