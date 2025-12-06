以色列獲准加入「歐洲歌唱大賽」 多國抵制...大會說話了

歐洲歌唱大賽主辦單位日前宣布允許以色列參加2026年賽事，引發多國抵制風波。愛爾蘭、荷蘭、西班牙、斯洛維尼亞等國家已宣布退出明年賽事，主要原因是對以色列在加薩戰爭中的行為及造成的人道災難表達不滿。然而，歐洲歌唱大賽總監馬丁格林表示這並非危機，並尊重各國選擇。這項自1956年開始舉辦的音樂盛事，再次面臨政治與藝術之間的拉扯。

以色列獲准參加2026歐洲歌唱大賽。（圖／達志影像美聯社）

以色列獲准參加歐洲歌唱大賽的消息傳出後，以色列民眾表達了欣慰之情。以色列民眾尤里弗拉索夫表示，他們感到喜悅和如釋重負，因為在投票前的最後一小時承受了很大壓力，甚至一度考慮匿名參賽。許多以色列音樂迷即使在家中，也開心地拿著歐洲多國國旗清唱，全程關注這項決定。

然而，此決定也引發了多國的強烈反對。荷蘭廣播公司Avrotros總經理塔科齊默爾曼明確表示荷蘭不會參加，這完全關乎他們的立場，他別無選擇。除了荷蘭外，愛爾蘭、西班牙、斯洛維尼亞等國也宣布明年不參賽，西班牙國家廣播電視台更直接在社群媒體發文表達抵制立場。

對於這場風波，民眾意見分歧。德國民眾坦婭卡爾滕巴赫認為每個人都可以做自己想做的事，她並不在意其他國家是否參與。英國民眾達倫伯克則強調，作為歐洲歌唱大賽的忠實粉絲，他認為這個比賽代表的不是政治，有點像體育運動，政治不應該介入其中。

以色列歌手尤瓦爾·拉斐爾。（圖／達志影像美聯社）

面對多國退出的情況，歐洲歌唱大賽總監馬丁格林保持樂觀態度。他表示這絕不是一場危機，明年仍將有約35個成員參賽，同時他也理解並完全尊重那些選擇不參賽的四五個成員，希望他們能在2027年回歸。

明年的歐洲歌唱大賽將在奧地利維也納舉行。這項自1956年開始舉辦的賽事，規則是每個國家派出一組代表，由觀眾透過簡訊或電話投票決定最終勝出者。在這個敏感時期，音樂與政治之間的界線再次被挑戰，各方都面臨著不得不做出的決定。

