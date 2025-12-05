以色列獲准參加歐洲歌唱大賽 西班牙、荷蘭等4國退賽

就在歐洲廣播聯盟決定，允許以色列參加2026歐洲歌唱大賽後，有數個國家立刻宣布杯葛，可能還有更多國家跟進。

荷蘭廣播公司總經理席默曼表示，「大家都是輸家，因為我們本來想與全歐洲一起慶祝和平，享受一個美好的節日，結果現在卻被破壞了。」

記者詢問，「荷蘭不參加嗎？還有哪些國家不會參加？」

席默曼回應，「是的，而且不只我們，就我所知，有愛爾蘭、西班牙、冰島、斯洛維尼亞，還有幾個國家在猶豫，至少從他們剛才的發言中，我感覺到的是這樣。」

EBU先針對有指控「以色列可能操控票數、過度動員投票」，而投票通過「強化投票程序」，接著針對以色列參賽資格時，直接跳過投票程序，採多數決。

當局表示，「有國家希望保護比賽的中立性、參加歐洲歌唱大賽的並不是各國政府、而是藝術家與公共服務型廣播機構」。

歐洲歌唱大賽總監葛林表示，「不會有所謂的危機，我們明年有35個成員國，我現在知道有4或5個國家可能不參加，那是他們的選擇，我完全尊重。」

以色列總統赫佐格感謝「支持以色列權利的朋友」。根據英國廣播公司BBC的報導，這是歐洲歌唱大賽史上最嚴重的一次危機。

這場風暴已醞釀多年，源自於以色列在加薩戰爭中的行為、以及所造成的人道災難。隨著死亡人數越來越多，多國開始向EBU施壓，要求投票決定以色列的參賽權。

本已排定投票，但在10月宣布停火後又遭取消，於是才在4日的會議中，在以西班牙為首的8個國家組成的團體要求再次進行投票。動議快速通過之際，這些國家發布新聞稿的速度之快，顯示他們很可能早已預料到結果。