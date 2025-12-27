以色列率先承認索馬利蘭主權獨立 川普：美國暫時不會跟進

美國總統川普表示，不會立即跟進以色列總理納坦雅胡承認索馬利蘭獨立的立場。 圖：美聯社／達志影像

[Newtalk新聞] 美國總統川普於週末接受《華盛頓郵報》專訪時表示，他不會立即跟進以色列總理納坦雅胡承認索馬利蘭獨立的立場，並強調需先「研究」其主張。以色列於週五率先承認索馬利蘭，納坦雅胡原定週一與川普會面轉達此議，且邀請索馬利蘭加入《亞伯拉罕協議》。川普對此態度保留，甚至反問：「真的有人知道索馬利蘭是什麼嗎？」

川普在佛羅里達州西棕櫚灘的高爾夫球場以電話接受《華盛頓郵報》訪談時，對承認索馬利蘭獨立一事直接回應「不」。他對索馬利蘭提出加入《亞伯拉罕協議》以及提供紅海入口附近土地作為美國海軍基地的提議均顯冷淡，被問及該國戰略港口時更不屑稱「有什麼了不起的」。川普強調一切仍在研究中，並表示自己總是在研究後做出正確決定。

以色列總理納坦雅胡於週五宣布承認索馬利蘭，成為全球首個承認此一地區獨立的國家。他在視訊通話中向索馬利蘭總統阿卜杜拉赫曼・穆罕默德・阿卜杜拉希表示，將向川普轉達該國加入《亞伯拉罕協議》的意願。該協議已促成巴林、摩洛哥、蘇丹與阿拉伯聯合大公國與以色列建立關係。

以色列總理納坦雅胡宣布承認索馬利蘭。 圖 : 翻攝自 中國新聞網

索馬利蘭自 1991 年起事實上脫離索馬利亞獨立，原為英國保護國，與義大利統治的索馬利亞主體分離後建立相對穩定的民主制度，權力和平轉移，與長期內戰的摩加迪休中央政府形成對比。然而，其獨立地位未獲國際普遍承認，僅與衣索比亞、阿聯酋等國關係密切，埃及、土耳其等國則反對其獨立。

美國國內對此議題存在分歧。川普在國會中的堅定盟友、賓州共和黨眾議員史考特・佩里提出《索馬利蘭共和國獨立法案》，獲多名共和黨議員連署支持。然而，明尼蘇達州民主黨眾議員伊爾汗・歐瑪公開反對索馬利蘭自治，強調無人可接管索馬利亞國家海域。

近期川普多次批評索馬利亞及其公民，指控其在明尼蘇達州「剝削美國納稅人」，並將責任歸咎於民主黨籍州長提姆・華茲。與此同時，美國非洲司令部司令達格文・安德森將軍上個月造訪索馬利蘭，引發當地對與美達成協議的期待，尤其部分川普支持者開始聲援此地區。

近期川普多次批評索馬利亞及其公民，指控其在明尼蘇達州「剝削美國納稅人」。 圖：翻攝自騰訊新聞@直新聞

川普曾於八月表示正考慮是否承認索馬利蘭，稱其為「複雜的問題」。此次表態顯示他對納坦雅胡的外交突破持謹慎態度，暫不願貿然跟進。

