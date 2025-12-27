以色列率先承認索馬利蘭主權獨立 川普：美國暫時不會跟進
[Newtalk新聞] 美國總統川普於週末接受《華盛頓郵報》專訪時表示，他不會立即跟進以色列總理納坦雅胡承認索馬利蘭獨立的立場，並強調需先「研究」其主張。以色列於週五率先承認索馬利蘭，納坦雅胡原定週一與川普會面轉達此議，且邀請索馬利蘭加入《亞伯拉罕協議》。川普對此態度保留，甚至反問：「真的有人知道索馬利蘭是什麼嗎？」
川普在佛羅里達州西棕櫚灘的高爾夫球場以電話接受《華盛頓郵報》訪談時，對承認索馬利蘭獨立一事直接回應「不」。他對索馬利蘭提出加入《亞伯拉罕協議》以及提供紅海入口附近土地作為美國海軍基地的提議均顯冷淡，被問及該國戰略港口時更不屑稱「有什麼了不起的」。川普強調一切仍在研究中，並表示自己總是在研究後做出正確決定。
以色列總理納坦雅胡於週五宣布承認索馬利蘭，成為全球首個承認此一地區獨立的國家。他在視訊通話中向索馬利蘭總統阿卜杜拉赫曼・穆罕默德・阿卜杜拉希表示，將向川普轉達該國加入《亞伯拉罕協議》的意願。該協議已促成巴林、摩洛哥、蘇丹與阿拉伯聯合大公國與以色列建立關係。
索馬利蘭自 1991 年起事實上脫離索馬利亞獨立，原為英國保護國，與義大利統治的索馬利亞主體分離後建立相對穩定的民主制度，權力和平轉移，與長期內戰的摩加迪休中央政府形成對比。然而，其獨立地位未獲國際普遍承認，僅與衣索比亞、阿聯酋等國關係密切，埃及、土耳其等國則反對其獨立。
美國國內對此議題存在分歧。川普在國會中的堅定盟友、賓州共和黨眾議員史考特・佩里提出《索馬利蘭共和國獨立法案》，獲多名共和黨議員連署支持。然而，明尼蘇達州民主黨眾議員伊爾汗・歐瑪公開反對索馬利蘭自治，強調無人可接管索馬利亞國家海域。
近期川普多次批評索馬利亞及其公民，指控其在明尼蘇達州「剝削美國納稅人」，並將責任歸咎於民主黨籍州長提姆・華茲。與此同時，美國非洲司令部司令達格文・安德森將軍上個月造訪索馬利蘭，引發當地對與美達成協議的期待，尤其部分川普支持者開始聲援此地區。
川普曾於八月表示正考慮是否承認索馬利蘭，稱其為「複雜的問題」。此次表態顯示他對納坦雅胡的外交突破持謹慎態度，暫不願貿然跟進。
更多Newtalk新聞報導
率全球之先！以色列承認索馬利蘭為「主權獨立國家」建立外交關係
施壓增加談判籌碼？！俄羅斯大規模空襲基輔 時間點選在澤連斯基見川普前
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 1 天前 ・ 500
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 15 分鐘前 ・ 20
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 22 小時前 ・ 7
宣布斷5年婚！小煜爆「常喝醉回家愛玩越界」 前妻首公布離婚主因了
小煜（楊奇煜）8日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。雖然小煜在聲明中指出兩人是和平分開，但之後卻遭週刊連環式爆料，指出男方遭疑愛玩越界，婚後經常喝到爛醉返家，事後小煜經紀人以8字表示：｢不實報導，不予回應。如今面對新的一年即將到來，言言27日凌晨在社群網站有感而發地說：「雖然離婚了，但我們對家人的愛不變。」並公開離婚主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 24
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 21 小時前 ・ 12
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 36
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 240
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 2 天前 ・ 10
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 77
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚
新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 80
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
獨家公式揭密！台積電、鴻海本益比洩天機！黃世聰鐵口直斷：現在買最甜
台股多頭列車還沒停！《三立財經台》主播李昕芸在《94要賺錢》與財經專家黃世聰在節目中深入剖析台股雙雄：台積電與鴻海的未來走勢。黃世聰語出驚人表示，依照EPS與本益比公式推算，台積電（2330）在2奈米製程助攻下，明年上半年就有機會挑戰2,000元大關；而近期回檔的鴻海（2317），在AI、手機與電動車「三箭齊發」下，攻上300元絕對不是難事。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 13
量血壓別只看數字！醫揭「多看1指標」 這種組合最危險！
量血壓在保護心臟與腦部、腎臟等重要器官上是非常關鍵的一件事，無論血壓是高是低，只要合併明顯頭暈、胸悶、呼吸急促、冒冷汗，必須讓醫師判斷真正原因。值得注意的是「收縮壓」和「舒張壓」的差值，也就是「脈壓」。一般來說，兩者數字差距大約在三、四十左右，多半是可以接受的範圍；但如果收縮壓很高、舒張壓相對很低，兩個數字相差特別大，可能代表血管比較僵硬、動脈硬化較為嚴重，甚至少數合併有主動脈瓣逆流等問題。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
停砍公教年金沒釋憲基礎？李來希曝大法官年改態度：敢自打臉就一招定生死
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過停砍公教年金，所得替代率將回溯至2023年的水準，然而，《憲訴法》被宣告修正失效，憲法法庭大復活後，行政院長卓榮泰今（26）日表示，憲法法庭已恢復運作，政院會履行「義務與責任」，副署讓停砍年金法案生效，並即刻聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 123
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 1 天前 ・ 59
連署彈劾賴清德破八百萬人 第二波上線！號召民眾護憲保台灣
立法院院會今（26）日針對「彈劾總統賴清德」案進行提案表決，最終以60票贊成、51票反對通過提案。與此同時，網路上的「彈劾賴清德」連署平台也在今天推出全新改版，第一波連署人數突破800萬人，改版後的平台繼續號召民眾集氣護憲保台灣，訴求賴清德必須為違憲行為負責，立即停止破壞憲政體制。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 292