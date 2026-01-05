以色列禁人道組織運作 無國界醫生：令人髮指 持續協商

以色列1日表示自即日起，禁止包括國際醫療救援組織「無國界醫生」在內的37個援助團體在加薩運作，除非它們交出巴勒斯坦員工的詳細資料，以色列並指控無國界醫生部分員工為伊斯蘭武裝組織成員。對此，無國界醫生今天(5日)嚴正駁斥以色列當局的指控，並批評以色列此舉嚴重違反國際人道法下的義務，手段令人髮指，他們將繼續與以色列當局協商，以維持在當地的救援工作。

無國界醫生指出，在任何情況下，拒絕向平民提供醫療援助都是無法被接受的，而將人道援助作為政策工具或集體懲罰的手段更是令人髮指，以色列正加劇對人道應對的嚴重攻擊，直接威脅平民獲得醫療照護與人道援助的權利。

無國界醫生並嚴正駁斥以色列當局近日的指控，強調該組織絕不會在已知的情況下僱用任何涉及軍事活動的人員，此舉完全違背該組織的核心價值與倫理原則；但以色列負責登記程序的政府部門非但未與其聯繫，更無視其多次表達希望會面的請求，並在媒體上指控該組織蓄意庇護恐怖分子。

無國界醫生強調，在任何情況下，以提供員工名單作為進入轄區的條件都是荒謬的越權行徑，他們對此深表憂慮，尤其是已有15名組織的同事被以色列軍隊殺害。無國界醫生指出，該規定損害人道工作的獨立與中立，而有關敏感資料將如何被使用、儲存或分享皆缺乏明確規範，勢必令組織的處境變得更加危險。

無國界醫生表示，在加薩，無國界醫生支援約五分之一的醫院病床，並協助三分之一的分娩個案，但其提供的支援仍遠不足以應對巴勒斯坦人的需求，一旦這些支援被剝奪，代價不堪設想。他們強調，允許人道援助並非恩惠，而是國際法下的義務，該組織將持續與以色列當局協商，以維持其在當地的救援工作，並支援加薩遭重創的醫療系統。