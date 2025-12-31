以色列禁人道組織運作 無國界醫生：迫切尋求解決方案

以色列30日宣布將自明年1月1日起暫停向20多個人道組織發放在加薩走廊(Gaza Strip)的運作許可，其中包括「無國界醫生」，理由是這些組織未符合其審查規範。對此，無國界醫生今天(31日)表示，該組織目前尚未收到官方通知，並正迫切地尋求解決方案，以確保能持續在加薩及約旦河西岸為巴勒斯坦人提供服務。

根據美聯社報導，以色列僑民事務部表示，被列入禁令名單的組織未能符合新規定，也就是向以國政府提供員工資料、資金來源及營運相關資訊。該部門也特別點名加薩最大的醫療救援組織之一「無國界醫生」，指控其部分員工與哈瑪斯(Hamas)等武裝團體有合作關係。

無國界醫生指出，他們高度重視員工被指控與武裝團體有關聯，他們絕不會明知其從事軍事活動而仍予以僱用，任何參與軍事活動的員工均可能對無國界醫生的同仁及病患構成危險。無國界醫生強調，若未經證實即公開發表此類指控，不僅將人道工作者置於險境，也將損害足以挽救性命的醫療工作。

無國界醫生表示，若其註冊遭取消，無國界醫生將被迫在收到通知後60天內暫停運作。在加薩，無國界醫生支援約五分之一的醫院病床，並協助約三分之一的新生兒順利出生，若無國界醫生被迫停止提供服務，將對巴勒斯坦人造成毀滅性的影響。(編輯：宋皖媛)