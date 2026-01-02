以色列禁國際NGO在加薩運作 聯合國祕書長深表關切

路透社2日報導，聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)表示，他對以色列宣布暫停多個國際非政府組織在被佔領的巴勒斯坦領土運作深表關切，呼籲撤銷這項措施。

古特瑞斯的發言人杜雅里克(Stephane Dujarric)2日發表聲明說，在這項宣布之前所實施的限制措施，原本就已經延誤了關鍵的食物、醫藥、衛生用品和庇護物資進入加薩，以色列此舉將進一步加劇巴勒斯坦人面臨的人道危機。

以色列宣布禁止37個援助組織在加薩運作，除非他們交出巴勒斯坦員工的詳細資料，被禁止的非政府組織包括國際醫療慈善團體「無國界醫生」(MSF)在內。