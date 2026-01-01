以色列稱將暫停加沙主要援助組織的運作

（德國之聲中文網）以色列警告稱，將在2026年暫停數十家人道主義組織在加沙地帶的運作，其中包括一些知名機構。

以色列官員指責這些援助組織未能遵守新的登記要求，其中包括提供巴勒斯坦員工的詳細信息。

受禁令影響的37家非政府組織中，包括無國界醫生（Doctors Without Borders，法語簡稱MSF）、挪威難民理事會（Norwegian Refugee Council）、國際世界宣明會（World Vision International）、關懷國際（CARE）以及樂施會（Oxfam）。

以色列為何要阻止部分援助組織在加沙的工作？

色列僑務和反猶主義事務部表示，這些措施是加強和更新針對在被佔領巴勒斯坦領土開展工作的國際非政府組織監管規定的一部分。

廣告 廣告

該部門稱，那些拒絕提交巴勒斯坦員工名單、以排除其與武裝組織存在潛在關聯的機構，已被正式通知，其執照將自1月1日起被撤銷，並被命令在3月1日前停止所有活動。官員表示，這些組織此前大約有10個月時間來遵守新規，但未能做到。

以色列方面表示，超過37家組織——約佔在加沙運作機構的15%——未能滿足新規定要求。以色列特別點名無國界醫生組織，指控其兩名員工是巴勒斯坦武裝組織“伊斯蘭聖戰組織”和哈馬斯的成員，但無國界醫生組織否認了這一指控。

以色列官員稱，這些規定旨在防止哈馬斯等武裝組織滲透援助機構或轉移人道援助物資。在整個加沙戰爭期間，以色列多次指控哈馬斯侵吞援助物資，而該組織對此予以否認。

其他受影響的機構還包括挪威難民理事會、國際救援委員會（International Rescue Committee），以及樂施會和明愛會（Caritas）等大型慈善組織的相關分支。

援助組織如何回應以色列的要求？

援助機構批評這些規定具有隨意性，並警告稱，這可能會對平民造成嚴重傷害。

無國界醫生組織表示，該機構目前支持了加沙約20%的醫院床位和三分之一的新生兒接生工作，而這些新要求可能會讓數十萬加沙居民失去挽救生命的醫療服務。該組織稱，仍在“持續與以色列當局接觸和討論”，且“尚未收到有關重新登記的決定”。

一些組織表示，他們不願提交巴勒斯坦員工名單，擔心這些員工會因此成為以色列的打擊目標，同時也擔憂此舉違反歐洲的數據保護法律。

“這是出於法律和安全層面的考慮。在加沙，我們已經看到數百名援助人員被殺害，”挪威難民理事會通訊顧問夏娜·洛（Shaina Low）說。

樂施會駐耶路撒冷政策負責人布什拉·哈立迪（Bushra Khalidi）認為，這一要求等同於“將人道援助政治化”。

哈立迪在接受德國之聲采訪時警告稱，遵守以色列的要求將被視為“違反我們對員工的照護責任”。

“我們基本上無法遵守那些要求我們移交巴勒斯坦員工及其家屬敏感個人數據的規定，或者接受與我們人道主義工作無關、卻通過這些標准強加的政治和意識形態條件，”哈立迪說。“尤其是在過去兩年裡，我們看到加沙被殺害的人道主義工作者數量創下紀錄，超過500人。”

哈立迪強調，像樂施會和救助兒童會（Save the Children）這樣的知名非政府組織，為了獲得美國和加拿大等國的資金支持，本身就要接受“嚴格的審查”。

“事實上，並沒有證據表明這一新的登記制度能改善安全結果，”哈立迪說。“在我們看來，它所做的，是將援助政治化、將人道主義行動者刑事化，並讓包括我自己在內的本地員工暴露在嚴重風險之中。”

歐盟人道主義事務負責人哈賈·拉赫比卜（Hadja Lahbib）表示，以色列的計劃“意味著阻斷挽救生命的援助”。

“歐盟的立場一直很明確：非政府組織登記法不能以目前的形式實施，”拉赫比卜在X平台上寫道，“所有阻礙人道准入的障礙都必須被消除。根據國際人道法，援助必須送達有需要的人，這一點不存在任何疑問。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Richard Connor