以色列稱擊斃哈瑪斯「第2號人物」 哈瑪斯未證實

以色列軍方13日證實，在加薩市的一次突襲行動中，擊斃曾參與策劃2023年10月7日以色列突襲事件的哈瑪斯高階指揮官薩伊德。不過，哈瑪斯並未證實薩伊德的死訊，哈瑪斯消息人士指出，薩伊德是哈瑪斯的第二號人物。

一輛民用車輛在加薩城外遭到攻擊，哈瑪斯聲稱造成5人死亡、25人受傷，並強調以色列違反了停火協議。

以色列總理納坦雅胡與國防部長卡茲在聯合聲明中表示，薩伊德遭攻擊，是以色列為報復哈瑪斯先前發動的一次襲擊，該次襲擊造成兩名以軍士兵受傷。

一輛民用車輛在加薩城外遭到攻擊。圖／路透社、APTN

