以色列空襲加薩再釀24死！奪10天大嬰兒性命 停火協議形同虛設

以色列4日再度破壞停火協議，空襲加薩地區，據加薩當地衛生官員表示，這場空襲造成至少造成24名巴勒斯坦人喪生，其中甚至有兩名是嬰兒。以方回應稱襲擊行動是為了回應哈瑪斯先前攻擊造成的影響。以色列與哈瑪斯雙方即使已於2025年10月10日達成停火協議，但以方至今仍不斷對加薩地區發動空襲，造成死傷人數仍不停上升，也讓加薩地區居民未感受到戰事已停。

出生僅10天命喪空襲

以色列在4日清晨朝加薩北部圖法（Al-Tuffah）社區的一棟建築開火，造成11人喪生。負責收遺體的希法醫院（Al-Shifa Hospital）表示，往生者大多是同一個家庭的成員，包括一對父母、出生僅10天的女兒、5個月大的姪女，以及祖母。

希法醫院在當日上午替往生者舉行了哀悼儀式，倖存的家庭成員賈塞爾（Mohammad Jaser）悲痛地質問，「孩子做了什麼？為什麼要殺害孩子？」另外兩名倖存的年幼孩童也跪在父親的遺體旁向父親告別。

加薩南部也爆兩起襲擊事件

另一邊，位於加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）沿海地帶的穆瓦西（Muwasi），也有一處帳篷營地遭到攻擊，一家由巴勒斯坦紅新月會（PRCS）支持成立的野戰醫院表示，至少有3人在此次攻擊中喪生，其中有一人是正在值勤的醫護人員，另外還有10人受傷。

同樣發生在汗尤尼斯的另一起攻擊事件也同樣造成3人喪生，接收遺體的納賽爾醫院（Nasser Hospital）表示，三名往生者皆來自同一個家庭，全家都在此次攻擊中喪生，無人生還，包括一名12歲的男孩。

以色列稱空襲是為回應其士兵遭襲

針對4日多起空襲事件，以色列稱是對哈瑪斯違反停火協議，以及襲擊士兵的回應，以方提到，哈瑪斯在4日早上曾對以色列發動攻擊，造成一名預備役士兵身受重傷，而自停火協議生效以來，哈瑪斯已經造成4名以色列士兵喪生。

至於空襲的目標，以色列則稱是瞄準哈瑪斯的一名排長阿布阿西（Bilal Abu Assi），他曾在2023年率領部隊對以色列南部尼爾奧茲基布茲（Kibbutz Nir Oz）發動襲擊。以方表示他們透過偵察行動、精確制導武器等多元手段，避免誤傷平民，並對無辜平民受到的傷害表示遺憾。

停火推進緩慢但已有部分成效

以色列在2日重新開放加薩和埃及之間的邊境「拉法通道」，被認為是停火協議向前邁進的重要一步，但勒斯坦人的「過境之路」卻屢遭刁難，美聯社報導，3日有40名巴勒斯坦人，花了整整一天才被允許通關，而4日要通關的15名加薩傷患與其31名親屬，有超過半數被攔下。

目前停火協議推進速度仍相當緩慢，但有部分已取得進展，包括哈瑪斯釋放所有扣押人質、以色列釋放數千名巴勒斯坦人、人道救援物資進入加薩等。紅十字會4日更表示，已經成功將54具巴勒斯坦人遺體轉移回加薩，目前還有60多具遺體正等待身分鑑定。

