以色列空襲加薩炸死104人 川普：停火協議應說話算話

罹難者家屬阿瓦達表示，「他們凌晨4點要殺我們，也殺掉小孩。」

早已被打得稀巴爛的加薩街頭，巴勒斯坦人手上抱著白棉布裹屍，看得出來那只是個孩子，說好的停火顯然打上了個問號。

聯合國人權辦公室發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）回應，「這場遍及整個加薩走廊的以色列空襲令人震驚。」

美國總統川普（Donald Trump）29日表示「沒有任何事情可以威脅破壞停火協議」。28日晚間以色列空襲加薩造成重大死傷，指控哈瑪斯在拉法開火造成一名士兵殞命違反停火協議，空襲加薩是為了為死亡士兵討公道。國際社會開始質疑，什麼時候停火不再是停火？

美聯社記者費德曼報導，「週三（29日）清晨以色列宣布停止轟炸，表示停火已重回正軌，看來似乎是美國斡旋的結果。川普總統在這項協議中扮演了主要的調解者，他表示理解以色列有權回應對其部隊的攻擊，但明白表示停火協議應該說話算話。」

以色列軍方29日中午表示，接獲政治領導層的指示恢復停火，但將隨時回應對方違規攻擊的準備，此前襲擊加薩超過30個目標都是「恐怖組織中掌權的恐怖分子」。

目前為止哈瑪斯強烈譴責以色列「製造藉口」重新空襲加薩，但仍堅稱有遵守停火協議，並反控以色列至少違反停火協議125次。

埃及與卡達在調停中出了不少力，卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）表示，雖然這次加薩再度染血，但以哈雙方都承認停火應該繼續，如果28日深夜猛烈轟炸是停火下的常態，那停火就真的只是說說而已。

