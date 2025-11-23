以色列空襲加薩至少百人死傷 居民嘆：停火協議太脆弱
以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯6週前簽署了美國總統川普推動的停火協議，但死傷並未停止，雙方互相指責對方違反協議，以色列指責哈瑪斯的襲擊造成3名士兵死亡，並於22日對加薩走廊發動新一波空襲，造成至少24死、87人受傷。與此同時，以色列持續在約旦河西岸強行徵用巴勒斯坦人的土地。
綜合路透社與美聯社報導，以色列22日對加薩首府加薩市一個人口密集區發動空襲，轟炸一輛汽車，造成11死、20多傷；加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）、努塞拉特難民營（ Nuseirat camp）也都遭到空襲，至少10死。稍晚，以色列再空襲加薩西部一幢房屋，造成至少5死。
迪爾巴拉居民哈塔布（Khalil Abu Hatab）說，他聽到巨響時，外面已經濃煙密布，「我什麼都看不見，摀起耳朵大喊大家快跑，等我再次抬頭時，隔壁2樓已經沒了。這是個脆弱的停火協議，在這樣的狀況下我們仍很難活下去，這裡根本就沒有安全的地方」。
以色列軍方則稱，加薩南部有一名武裝份子利用人道物資運輸的路線，闖進以軍在加薩控制的區域開火，「嚴重違反停火協議」，因此以軍反擊；以軍在加薩南部拉法（Rafah）擊斃11名「恐怖分子」、逮捕6人。此外，駐紮於加薩北部的以軍也擊斃2名試圖逼近以軍士兵的人。
巴勒斯坦衛生單位表示，自10月10日簽署停火協議後，以色列對加薩的襲擊至今又造成316人死亡。以色列則稱，停火協議生效後，有3名士兵死於武裝份子襲擊。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）22日表示，「以色列完全遵守停火協議，但哈瑪斯沒有。停火期間有數十名哈瑪斯恐怖分子越界襲擊我軍，我方再次呼籲調解人敦促哈瑪斯履行停火義務」。
約旦河西岸無人問，以色列屯墾侵蝕巴人土地
停火協議生效後，以軍雖從加薩城市撤軍，但仍駐紮於加薩。停火協議使外界一般大眾以為局勢緩和，減少關注度，何況大眾對全球各地衝突死傷的報導早已麻痺。實際上，加薩狀況仍然嚴峻，而一直不是新聞焦點的約旦河西岸更是默默上演衝突。
約旦河西岸中部的巴勒斯坦城鎮貝特烏爾塔塔（Beit Ur al-Tahta）22日遭以色列屯墾區居民襲擊，造成6名巴勒斯坦人受傷；此前，約旦河西岸南部的馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）也有巴勒斯坦農民遭襲擊。
這類騷擾模式通常是這樣：以色列屯墾區住民襲擊巴勒斯坦村莊（肢體攻擊、拆房子、砍橄欖樹等）、巴勒斯坦人反擊、以色列軍警趕到場「維護秩序」。據巴勒斯坦自治政府數據，以色列軍民上月對約旦河西岸的巴勒斯坦村鎮共發動2350次襲擊，是「持續的恐怖循環」。
此外，以色列發布了9項軍事徵用命令，在約旦河西岸約旦河谷（Jordan Valley）和土巴斯（Tubas）徵用了約257英畝（約31萬坪，大致是10個台北大巨蛋本體面積）土地。巴勒斯坦自治政府指出，這種徵用行為，名義上是暫時徵用，但從過往經驗來看，有90%軍事臨時徵用最後都變成了以色列屯墾區永久道路。
以軍下轄的「高級規劃委員會」（Higher Planning Council ）上月開會，討論要在約旦河西岸新增1985套屯墾區單元。半島電視台指出，「美國一邊宣傳自己在加薩多努力推動停火，但另一邊並未採取任何行動來遏止以色列對約旦河西岸巴勒斯坦人的襲擊和鎮壓」。
更多太報報導
美國將對委內瑞拉發動新措施 多家航空公司取消航班
北歐與波羅的海8國聯合挺烏克蘭 承諾繼續提供武器抗俄
【以巴衝突】以色列人嘆被拋棄 轟政府只顧擴張！長年暗助「山頂青年」非法佔地
其他人也在看
以軍空襲加薩釀21死 以哈互控違反停火協議
（中央社加薩市22日綜合外電報導）加薩民防機構表示，以色列今天發動多次空襲，造成21人喪命、數十人受傷。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列再次互控對方違反脆弱的停火協議。中央社 ・ 5 小時前
巴西前總統波索納洛遭拘留 法官憂利用守夜活動潛逃
（中央社巴西利亞22日綜合外電報導）巴西前總統波索納洛因發動政變未遂定罪，並在上訴期間遭居家軟禁，但最高法院擔心他試圖藉助兒子號召的守夜活動逃脫，認定其風險極高，今天轉為警方拘留。中央社 ・ 6 小時前
拒絕日中韓首腦會談！中國致函聯合國「狠批高市早苗」：二戰戰敗國必須深刻反省
日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。中國常駐聯合國代表傅聰日前更致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），就日本首相高市早苗涉台言論嚴詞批評：「作為二戰戰敗國，日方必須深刻反省歷史罪責！」鏡報 ・ 3 小時前
(影) 普丁稱俄軍圍困烏軍15個營！情報平台公開地圖打臉假宣傳
[Newtalk新聞] 近日，俄羅斯總統普丁及俄軍將領格拉西莫夫於對外聲明中宣稱，俄軍已完全控制烏克蘭頓內茨克州波克羅夫斯克市八成區域，並在庫皮揚斯克方向成功包圍多達 15 個烏克蘭步兵營。此說法遭烏克蘭方面及親烏開源情報平台「Deep State」反駁，其透過公開之地圖資訊展示前線實際控制情況，指稱俄方說法與現實嚴重不符，波克羅夫斯克 ( 紅軍城 ) 主體仍在烏軍控制下，庫皮揚斯克前線亦無大量烏軍部隊遭圍。 俄羅斯軍事指揮層於近日連續發布重大戰報，根據 X 帳號「NSTRIKE」發布的貼文，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫首先聲稱，俄方部隊已完全控制波克羅夫斯克市百分之八十的地區；其後，俄羅斯總統普丁更進一步指稱，有多達 15 個烏克蘭步兵營在哈爾科夫州的庫皮揚斯克市陷入俄軍包圍圈，並呼籲其放下武器投降。此類聲明若屬實，將意味著烏克蘭東部戰線出現重大突破口。 紅軍城近日傷亡慘重，但俄軍仍處於下風，帳號「Chuck Pferrer」認為，俄軍不太可能在冬季徹底到來之前突破頓涅茨克。 圖：翻攝自 X@alloveragain 然而，同一帳號「NSTRIKE」在發布俄方說法的貼文中，同時附新頭殼 ・ 19 小時前
手術險、癌症險 守護退休生活
隨著年齡增長，身體機能逐漸退化，健康狀況也更容易受到影響，導致醫療費用在日常支出中占比提高。根據統計，目前65歲以上人口約占台灣總人口的2成，然而其醫療費用支出卻高達全體醫療支出的4成以上，顯示長者的醫療需求與費用負擔明顯高於年輕族群。此外，退休後缺乏公司團體保險的協助，個人需獨自承擔醫療費用，若遇到較大之醫療花費，可能會造成財務上的壓力。工商時報 ・ 10 小時前
戴佩妮金馬舞台獻唱「布秧」奪金 導演：歌為范冰冰寫｜#鏡新聞
今年金馬獎頒獎典禮的表演嘉賓相當豪華，由嘻哈團體頑童揭開典禮序幕，向電影工作者致敬，導演李安也俏皮當起最大咖臨演。金曲歌后戴佩妮帶來范冰冰主演的電影《地母》主題曲〈布秧〉，才剛表演完，就奪下最佳原創電影歌曲獎，身兼填詞者的導演張吉安」上台時表示，這首歌要獻給女主角范冰冰。鏡新聞 ・ 2 小時前
「紙板占位」搶排夜市抵用券惹民怨 公所：以號碼牌為主
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭市公所為了要提振夜市買氣，同時推動環保概念，21日與昨(22)日兩天在宜蘭東門夜市推出抵用券活動，民眾只要自備購物袋、環保杯等，就可以領取200元的抵用券，但每天限量600份，導致許多民眾提早卡位排隊、衍生亂象。有民眾抱怨，有人拿椅子、牛奶罐或紙板來占位，很不公平，對此管理單位表示，提早排的那些民眾，都不算數，是以現場清場之後開始發號碼牌為主。工作人員VS.民眾說：「往前走，往前走，謝謝。」民眾大排長龍，工作人員也分工合作引導動線，人潮滿滿看不到盡頭，就是想領，限量的200元夜市抵用券，記者VS.民眾說：「幾點就來排(很早)。」手上拿著8號的號碼牌，婦人表示自己很早出動但還不夠早。因為有人明明晚上6點發放，上午11點就到場排隊，但人一多也被民眾抱怨發生亂象，宜蘭縣宜蘭市公所市場管理所長吳鳳元說：「提早來排的那些(民眾)，我們都是不算數，我們是以現場清場之後開始發號碼牌為主啦。」民眾報怨，有人拿椅子牛奶罐或紙板來占位，更有人深怕自己搶不到提早卡位，讓不少民眾覺得不公平。而市公所表示，針對提早來占位的民眾，有派人進行勸導，所有椅子與紙板還有牛奶罐都會撤離，這裡是宜蘭東門夜市，市公所21、22日兩天發放抵用券，2張面額各100元，可以使用到30日，吸引民眾搶排，宜蘭縣東門夜市攤商說：「(抵用券)一定會有幫助啊，因為大家都願意拿著消費券來消費，所以對我們來說，是個很大的益處。」記者VS.宜蘭縣東門夜市攤商說：「(大概生意可以多到幾成)2，3成吧，不錯不錯，多常辦對夜市有幫助。」號碼牌一天發600份，攤商表示抓準抵用券省荷包，人潮能帶來錢潮，但也希望發放及排隊配套能更完善，避免爭議影響逛夜市心情。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
高市早苗引爆日中對立 裴洛西掀蝴蝶效應
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈。不過外媒指出，在美國前眾議院議長裴洛西於2022年訪台時，中國在台灣周邊發動恫嚇性的大規模軍...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
以軍空襲加薩釀21死、數十傷 以哈互控違反停火協議
加薩民防機構表示，以色列22日發動多次空襲，造成21人喪命、數十人受傷。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列再次互控對方違反脆弱的停火協議。法新社報導，自美國斡旋的停火協議於10月10日生效以來，今天（22日）是傷亡最慘重的一天。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
吳德榮：24日晚間東北季風南下 迎風面短暫雨
（中央社記者張雄風台北23日電）根據氣象署網站，今晨平地最低溫為新竹關西13.1度。氣象專家吳德榮表示，今天部分地區有輻射冷卻，明晚起東北季風南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降。中央社 ・ 5 小時前
路透：美國準備對委內瑞拉啟動新一階段軍事行動
路透社引述4名美國官員透露，美國準備在未來幾天內針對委內瑞拉啟動新一階段的軍事行動，川普政府正加強對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)政府的施壓。 路透社未能確認新軍事行動的具體時間和規模，也無法確定美國總統川普(Donald Trump)是否做出採取行動的最終決定。隨著美軍近幾週來在加勒比地區部署兵力，也不斷傳出美方即將採取行動的報導。 2名美國官員表示，這項秘密行動很可能是針對馬杜洛新一輪行動的第一步。由於美國即將採取的行動事涉敏感，4名官員都要求匿名。 五角大廈將相關問題轉給白宮。中央情報局(CIA)則拒絕置評。 一位高階政府官員22日表示，對於委內瑞拉不會排除任何可能性。 這位不具名的官員表示：「川普總統準備動用美國的一切力量，阻止毒品流入我國，並將罪魁禍首繩之以法。」 委內瑞拉通信部尚未對此做出回應。 川普政府一直在評估針對委內瑞拉的各種方案，應對其所謂馬杜洛向美國提供導致美國人死亡的非法毒品。馬杜洛否認與非法毒品交易有任何關聯。 2名美國官員告訴路透社，正在考慮的方案包括試圖推翻馬杜洛政權。 自2013年以來一直掌權的馬杜洛堅稱，川普試圖推翻他，委內瑞拉民眾中央廣播電台 ・ 4 小時前
男違停下車買東西 被警用毒品唾液試劑揪出毒駕
40歲李姓男子前夜開車外出，將車輛斜向違停在台北市北投區一處路段，被巡邏員警發現，員警眼尖看到車內中控台有許多白色粉末。李起先謊稱是「菸灰」，但員警以毒品檢測試劑採集後，發現呈K他命陽性反應；警方懷疑李毒駕，再以「毒品唾液檢測試劑」檢測，發現有安非他命反應，當場對他開罰單並扣車。自由時報 ・ 2 小時前
金安獎頒獎 竹市締造3連霸佳績
通部舉辦全國交通安全最高榮譽「金安獎」頒獎典禮，新竹市政府在交通工程項目榮獲第二組第一名，締造三連霸佳績，充分展現市府在交通安全改善上的卓越成果。同時，竹市新科國中獲得國中組交通安全教育訪視「特優」肯定，新竹國小志工翁美玄亦榮獲「導護志工績優獎」，為竹市再添多項亮眼成績。新竹代理市長邱臣遠昨（廿二）日表示，市府團隊積極落實市長高虹安所推動的「交通暢行」施政策略，持續全面提升交通安全環境。高市長上任後即成立交通改善小組，每月召開交通改善小組會議及道安會議，由市長親自主持，並針對交通問題與事故類型廣納專家委員意見，深入分析肇因，透過交通3E手段精準施策。他強調，市府各局處及道安會報工作小組均全力投入改善任務，致力建構讓市民安心的交通環境。交通處說明，市府連續三年獲得交通工程第 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
新北藍白合牽動藍營選情？ 侯友宜：合作需共同理念 人民有感最重要
2026新北市長、議員選戰悄悄開打，其中藍白合備受外界討論，不過民眾黨擬在議員部分已提好提滿，若藍白合作，恐影響藍營席次分配。對此，新北市長侯友宜今（23日）出席活動回應，所有合作都必須建立在共同理念上，能夠創造出人民有感的社會福利、建設，這才是最重要的。自由時報 ・ 3 小時前
川普才指控「基督徒種族滅絕」揚言出兵 奈及利亞再傳逾200名學童遭擄
非洲人口最多國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，週五（11/21）遭持槍歹徒闖入，擄走215名學童與12位教師。這是該國一週內第二起大規模綁架事件。太報 ・ 1 天前
陳振龍創作阿里山林鐵北門站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的阿里山林鐵北門站模型。中央社 ・ 4 小時前
兩岸和平非國民黨一廂情願 鄭麗文的務實與無奈／楊雨亭
楊雨亭 鄭麗文日前接受媒體訪問時說：「兩岸和平非國民黨一廂情願就可，若無對岸呼應、國際社會支持，無法落實。」這台灣好報 ・ 4 小時前
天主教學校師生逾300人遭擄！ 奈及利亞遇11年最嚴重綁架事件
非洲國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，本週遭遇持槍歹徒闖入，擄走多名師生後，週六（11/22）上調遭綁架人數至300多人，成為11年來當地最嚴重的大規模擄人事件。太報 ・ 4 小時前
陳振龍創作阿里山林鐵沼平站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的阿里山林鐵沼平站模型。中央社 ・ 4 小時前
甜蜜約會先繳保證金？ 被識破急改口：那超商不安全
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】現今網路交友盛行，但詐騙集團也趁勢滲透各大交友平台，以精心包裝的甜言蜜語取得信任，台灣好報 ・ 4 小時前