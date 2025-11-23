以色列空襲加薩至少百人死傷 居民嘆：停火協議太脆弱

2025年11月22日，加薩首府加薩市遭空襲，受傷孩童在醫院接受治療。路透社



以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯6週前簽署了美國總統川普推動的停火協議，但死傷並未停止，雙方互相指責對方違反協議，以色列指責哈瑪斯的襲擊造成3名士兵死亡，並於22日對加薩走廊發動新一波空襲，造成至少24死、87人受傷。與此同時，以色列持續在約旦河西岸強行徵用巴勒斯坦人的土地。

綜合路透社與美聯社報導，以色列22日對加薩首府加薩市一個人口密集區發動空襲，轟炸一輛汽車，造成11死、20多傷；加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）、努塞拉特難民營（ Nuseirat camp）也都遭到空襲，至少10死。稍晚，以色列再空襲加薩西部一幢房屋，造成至少5死。

迪爾巴拉居民哈塔布（Khalil Abu Hatab）說，他聽到巨響時，外面已經濃煙密布，「我什麼都看不見，摀起耳朵大喊大家快跑，等我再次抬頭時，隔壁2樓已經沒了。這是個脆弱的停火協議，在這樣的狀況下我們仍很難活下去，這裡根本就沒有安全的地方」。

以色列軍方則稱，加薩南部有一名武裝份子利用人道物資運輸的路線，闖進以軍在加薩控制的區域開火，「嚴重違反停火協議」，因此以軍反擊；以軍在加薩南部拉法（Rafah）擊斃11名「恐怖分子」、逮捕6人。此外，駐紮於加薩北部的以軍也擊斃2名試圖逼近以軍士兵的人。

2025年11月22日，加薩首府加薩市遭空襲。路透社

巴勒斯坦衛生單位表示，自10月10日簽署停火協議後，以色列對加薩的襲擊至今又造成316人死亡。以色列則稱，停火協議生效後，有3名士兵死於武裝份子襲擊。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）22日表示，「以色列完全遵守停火協議，但哈瑪斯沒有。停火期間有數十名哈瑪斯恐怖分子越界襲擊我軍，我方再次呼籲調解人敦促哈瑪斯履行停火義務」。

約旦河西岸無人問，以色列屯墾侵蝕巴人土地

停火協議生效後，以軍雖從加薩城市撤軍，但仍駐紮於加薩。停火協議使外界一般大眾以為局勢緩和，減少關注度，何況大眾對全球各地衝突死傷的報導早已麻痺。實際上，加薩狀況仍然嚴峻，而一直不是新聞焦點的約旦河西岸更是默默上演衝突。

約旦河西岸中部的巴勒斯坦城鎮貝特烏爾塔塔（Beit Ur al-Tahta）22日遭以色列屯墾區居民襲擊，造成6名巴勒斯坦人受傷；此前，約旦河西岸南部的馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）也有巴勒斯坦農民遭襲擊。

2025年11月21日，約旦河西岸胡瓦拉鎮（Huwara）被以色列屯墾區居民襲擊後。路透社

這類騷擾模式通常是這樣：以色列屯墾區住民襲擊巴勒斯坦村莊（肢體攻擊、拆房子、砍橄欖樹等）、巴勒斯坦人反擊、以色列軍警趕到場「維護秩序」。據巴勒斯坦自治政府數據，以色列軍民上月對約旦河西岸的巴勒斯坦村鎮共發動2350次襲擊，是「持續的恐怖循環」。

此外，以色列發布了9項軍事徵用命令，在約旦河西岸約旦河谷（Jordan Valley）和土巴斯（Tubas）徵用了約257英畝（約31萬坪，大致是10個台北大巨蛋本體面積）土地。巴勒斯坦自治政府指出，這種徵用行為，名義上是暫時徵用，但從過往經驗來看，有90%軍事臨時徵用最後都變成了以色列屯墾區永久道路。

以軍下轄的「高級規劃委員會」（Higher Planning Council ）上月開會，討論要在約旦河西岸新增1985套屯墾區單元。半島電視台指出，「美國一邊宣傳自己在加薩多努力推動停火，但另一邊並未採取任何行動來遏止以色列對約旦河西岸巴勒斯坦人的襲擊和鎮壓」。

