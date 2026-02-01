以色列空襲加薩至少30死 罹難女童叔父：我們又做了什麼嗎？

2026年1月31日，加薩南部甘尤尼斯的難民帳篷區遭以色列空襲。路透社



以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯去年10月達成停火協議，雙方多次互指對方違反協議，以色列週六（1/31）再以相同理由空襲加薩，造成至少30人死亡。有一家庭的3個女童全數死於空襲，家屬哀嘆：「孩子們做了什麼嗎？我們又做了什麼嗎？」

綜合路透社與英國廣播公司（BBC）報導，以色列軍方稱，週六的空襲是回應哈瑪斯前一天違反停火協議。以軍週五在加薩走廊南部拉法（Rafah）的一條隧道發現8名哈瑪斯槍手。根據協議，拉法是以色列軍控制，而以色列準備依照協議在週日（2/1）開放拉法關卡，讓物資能從埃及運入。

以色列週六空襲了位於加薩北部的加薩市、南部的甘尤尼斯（Khan Younis）等。以軍強調，打擊目標是「4名哈瑪斯指揮官和其他恐怖分子、1個武器庫、1個武器製造基地、還有2個位於加薩中部的哈瑪斯發射場」。

2026年1月31日，以色列空襲加薩市。路透社

哈瑪斯麾下的加薩官員則表示，以色列轟炸了加薩市一間警察局，造成13人死亡，包含5名警察；加薩市至少2幢房屋也被轟炸，導致3名女童和2名婦女身亡。甘尤尼斯則是有難民帳篷區遭到空襲，造成至少7人死亡。

加薩市3名罹難女童的叔父阿特巴許（Samer al-Atbash ）說，他們在街上發現小女孩們的遺體，「他們口口聲聲說停火，說得口沫橫飛。孩子們做了什麼嗎？我們又做了什麼嗎？」

埃及、卡達皆譴責這次空襲。埃及呼籲各方克制，卡達則特別譴責以色列「屢次違反停火協議」。

以哈去年10月在美國總統川普（還有關鍵的埃及和卡達）斡旋之下達成停火協議，高調舉辦了簽約儀式，宛如從此和平。不過實際上，自去年10月10日開始停火以來，雙方仍然衝突不斷，至少4名以色列士兵被加薩武裝份子所殺，也至少有509名巴勒斯坦人死於以色列砲火，多為平民。

哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列，殺害約1200人、挾持251人。以色列的報復則導致逾7萬1660人。以色列先前曾對加薩死亡數字提出異議，因為該數據是由哈瑪斯控制的衛生部統計，不過以色列《國土報》、《以色列時報》今年1月底引述1名匿名的軍方高層透露，哈瑪斯衛生部給的數據，基本上是準確的。

而加薩停火協議的下一階段，是要求哈瑪斯解除武裝，才能推動以色列撤軍、改由國際維和部隊入駐，但哈瑪斯長期拒絕解除武裝，且正在要求讓哈瑪斯麾下1萬名警察加入由美國支持成立的新加薩政府，而以色列不可能同意這項要求，因此距離真正的和平還有得等。

