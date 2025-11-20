以色列空襲加薩釀27死 以哈互控違反停火協議

（中央社加薩市19日綜合外電報導）加薩走廊官員表示，以色列今天對加薩（Gaza）發動空襲，造成27人死亡。與此同時，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）互指對方違反加薩地區脆弱的停火協議。

法新社報導，這輪空襲是自上月停火協議生效以來，加薩最致命的攻擊之一。以色列同一天宣布，在近一年停火狀態下，對黎巴嫩境內真主黨（Hezbollah）發動數起攻擊。

哈瑪斯治下的加薩民防機構表示，今天在北部加薩市有14人喪生，南部汗尤尼斯（Khan Yunis）地區則有13人罹難。兩家受訪醫院證實，傷亡數字與官方統計一致。

以色列軍方表示，因為哈瑪斯武裝分子向在加薩南部的以色列軍隊開火，違反了停火協議，因此以色列對哈瑪斯還擊。

哈瑪斯則否認相關指控，並痛斥以色列空襲是「危險升級」，恐危及自10月10日以來的停火協議。（編譯：紀錦玲）1141120