以色列空襲卡達後 美、以、卡達三方傳祕密會談

美國新聞媒體Axios引述消息人士報導，在以色列戰機對杜哈發動空襲、但未能成功擊斃哈瑪斯(Hamas)領導階層的幾個月後，美國、以色列和卡達7日在紐約舉行三方會談。

兩位知情人士表示，這是「自從卡達擔任關鍵調停者、敲定協議來結束加薩戰爭以來，這些國家之間的最高層級會談」。

白宮並未立即向法新社證實這項會談。

報導指出，白宮特使魏科夫(Steve Witkoff)主持了這場會晤，以色列情報機構摩薩德(Mossad)局長巴尼亞(David Barnea)代表以色列，還有一位沒有透露姓名的卡達高級官員與會。

卡達、埃及和美國協助調停了以色列與哈瑪斯的全面停火協議，但由於以色列與哈瑪斯都指控對方違反停火條件，使得協議仍然十分脆弱。

卡達和埃及6日呼籲以色列撤軍、並部署國際穩定部隊，以便全面落實這項結束加薩衝突的脆弱協議。卡達總理穆罕默德(Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani)在杜哈的一場外交會議表示，除非以色列軍隊全面撤離，加薩恢復穩定，否則停火無法稱為完整。

根據Axios報導，6日的三方會談大致聚焦在「加薩和平協議的執行」。

以色列是在9月9日向杜哈發動前所未見的空襲，鎖定哈瑪斯首席談判代表哈雅(Khalil Al-Hayya)和其他哈瑪斯成員。這場空襲造成6人死亡，並引發一波批評，包括來自美國總統川普(Donald Trump)的譴責。