以色列空襲報復！伊朗週一為殉職防空士兵舉行葬禮
以色列空襲報復！伊朗週一為殉職防空士兵舉行葬禮
伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社報導，伊朗官方將於週一為兩名在以色列空襲中喪生的防空部隊士兵舉行葬禮。這起攻擊事件加劇了中東地區的緊張局勢，也讓兩國間的衝突再度升溫，引發國際社會高度關注。
根據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）的最新消息，伊朗軍方預計在週一為兩名於以色列空襲中殉職的防空部隊成員舉行隆重的葬禮。這兩名士兵是在以色列針對伊朗軍事設施發動的精準打擊中不幸喪生，當時他們正駐守在防空崗位上試圖攔截來襲飛彈。
以色列國防軍（IDF）日前對伊朗境內多處軍事目標發動大規模空襲，聲稱是為了報復伊朗先前對以色列發動的飛彈攻擊。儘管伊朗方面宣稱其防空系統成功攔截了大部分威脅，但仍坦承有部分軍事設施受損，並造成人員傷亡。這次葬禮不僅是哀悼殉職士兵，也被視為伊朗向外界展示其民族凝聚力與對抗意志的場合。
目前中東局勢依然高度緊繃，國際社會正密切關注伊朗是否會針對此次空襲採取進一步的報復行動。聯合國（UN）及多國政府已呼籲雙方保持克制，避免衝突演變成全面性的區域戰爭。伊朗官方尚未透露葬禮的具體地點，但預計將有大量民眾與軍方高層出席悼念。
本文由AI協作，經編輯審核後發布
其他人也在看
台股一天就回血！專家曝「神秘力量」開外掛 這群人是功臣
台股8日終場加權指數大跌1568點，跌幅高達3.48%，創下史上第3大跌點。但今（9）日台股受美股反彈帶動強勢反攻，終場加權指數大漲超過1200點，幾乎收復前一天跌幅。對此，財經作家狄驤表示，台股之所以能快速反彈，關鍵在於槓桿資金的雙面效應。
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
與傅子純「情同母子」！資深女星悲慟憶暖舉：真正兒女都未必做到
台灣戲劇八點檔男星傅子純，於（7日）因突發性血癌送醫搶救不治，享年46歲，突如其來的噩耗，令演藝圈人士悲慟萬分，至今仍無法接受，紛紛緬懷他生前的溫暖善舉。對此，曾和傅子純飾演母子的資深女星鍾佳蓁則是心痛到無法呼吸，直呼：「不是現在啊！兒子！」
200萬國人注意！他「1水果」當點心 突然心臟亂跳險喪命
台灣約有200萬人有慢性腎病，飲食需特別小心。醫師洪永祥表示，一名70歲男子患有慢性腎病第三期，血壓控制得宜，但狂吃釋迦後第四天，他突然全身無力、胸悶、心跳極不規律，檢查才發現，因大啖釋迦導致高血鉀。臨床上，高血鉀可能導致心律不整、心臟驟停，相當致命。他感嘆，水果是健康食物，但此為臨床最常見的腎友水果悲劇。
小五女童留紙條「離家出走」定位在中部！媽心碎發文：快回家
高雄市仁武區9日驚傳一起學童失蹤案件，一名就讀國小五年級的女童，清晨被父母發現留下一張寫著「離家出走」的紙條後便不知去向，校方隨後也證實女童今日並未到校上課。面對突如其來的狀況，家長心急如焚，隨即向仁武分局警方報案求助。
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
台股歷經前一交易日重挫後，今（9）日在美國科技股反彈帶動下強勢回神，電子權值股領軍上攻，加權指數終場大漲1201.66點，收在44704.44點，重新站回4萬4千點大關，漲幅2.76%，成交值達1兆1519億元。
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
喝無糖仍變肥！研究揭「1飲品」恐傷心血管 大腦戒不掉甜
不少人為了減重，選擇喝無糖、零卡飲料，卻發現體重遲遲沒有下降。營養師錢靜蓉指出，隨著健康意識提升，市面上出現許多以代糖取代糖的飲料選擇。然而，無糖並不代表健康，過度依賴代糖飲品，可能讓大腦持續渴望甜味刺激，甚至出現吃完正餐，還想再吃甜點的情況，且長期大量攝取代糖，可能導致體重增加、心血管疾病等。
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
新竹便當店氣爆奪2命！消防員教「抹肥皂水揪漏氣」 謹記4步自保順序
新竹市東區高翠路一間今年才剛開幕的連鎖便當店，今（9日）凌晨疑似因瓦斯外洩引發嚴重的氣爆事故。強烈震波震碎周邊店家與民宅的門窗，導致多輛停放在路旁的汽機車嚴重毀損，其中隔壁麵包店的一對夫妻因遭倒塌的牆面重壓，搶救後仍宣告不治。消防粉專「消防神主牌」也特別發文，提醒民眾可透過肥皂水檢測瓦斯是否外洩，並注意瓦斯安全。
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻
台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。
好困擾！遊日旅客亂丟行李箱在房內 業者一招解難題
札幌市內一間飯店經理受訪時表示，飯店光短短3個月內就累積了7個被棄置的行李箱，住宿的旅客就這樣放在房內不管離開，「我們根本沒有空間保管，而且處理的費用也相當昂貴。真的希望旅客們不要把它們留下就走。」隨著外國觀光客的增加，被棄置的行李箱數量也逐漸上升，即使是...
Threads網公認《12星座最後悔交往的星座》Top6出爐！談過「冠軍」絕對會想大喊：狗都不談
每次聊到「最後悔交往的前任星座」，社群平台總能瞬間炸鍋。最近在Threads上，一篇名為《12星座最後悔交往的星座》討論串直接掀起數千則留言，不少網友邊留言邊崩潰，甚至直接把多年情傷一次倒出來。有些人
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
高金素梅喊「黑夜會結束」！媒體人一句酸爆
[NOWNEWS今日新聞]無黨籍立委高金素梅自2002年進入立法院、並創下原住民立委7連霸紀錄，如今捲入人頭助理費詐領、非法輸入中國快篩及協會補助款等多起案件。台北地檢署8日偵結，依詐欺、貪污及違反醫...
5月營收飆破140億元！「這PCB大廠」靠ABF貢獻85%營運 公司、法人都看旺：成長動能延續
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於AI帶動PCB需求升溫，帶動載板大廠欣興5月合併營收來到140.59億元，連續2個月寫下歷史新高。欣興董事長先前指出，公司...
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然