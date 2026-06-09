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伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社報導，伊朗官方將於週一為兩名在以色列空襲中喪生的防空部隊士兵舉行葬禮。這起攻擊事件加劇了中東地區的緊張局勢，也讓兩國間的衝突再度升溫，引發國際社會高度關注。

根據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）的最新消息，伊朗軍方預計在週一為兩名於以色列空襲中殉職的防空部隊成員舉行隆重的葬禮。這兩名士兵是在以色列針對伊朗軍事設施發動的精準打擊中不幸喪生，當時他們正駐守在防空崗位上試圖攔截來襲飛彈。

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以色列國防軍（IDF）日前對伊朗境內多處軍事目標發動大規模空襲，聲稱是為了報復伊朗先前對以色列發動的飛彈攻擊。儘管伊朗方面宣稱其防空系統成功攔截了大部分威脅，但仍坦承有部分軍事設施受損，並造成人員傷亡。這次葬禮不僅是哀悼殉職士兵，也被視為伊朗向外界展示其民族凝聚力與對抗意志的場合。

目前中東局勢依然高度緊繃，國際社會正密切關注伊朗是否會針對此次空襲採取進一步的報復行動。聯合國（UN）及多國政府已呼籲雙方保持克制，避免衝突演變成全面性的區域戰爭。伊朗官方尚未透露葬禮的具體地點，但預計將有大量民眾與軍方高層出席悼念。

原文出處：以色列空襲報復！伊朗週一為殉職防空士兵舉行葬禮

本文由AI協作，經編輯審核後發布