以色列空襲致逾100人喪生 歐盟促尊重加薩停火協議

歐洲聯盟(EU)今天(29日)呼籲「各方」尊重加薩停火協議，但一位歐盟高級官員更嚴厲地譴責以色列對這處巴勒斯坦領土的最新一波空襲。

歐洲聯盟執行委員會副主席黎貝拉(Teresa Ribera)在社群媒體上發文稱：「我們需要和平的機會，而不是為新的襲擊尋找藉口。」

歐盟對外事務發言人艾拉努尼(Anouar El Anouni)則表示：「我們再次呼籲各方持續尊重停火協議。」但他並未提及以色列本週的空襲。根據加薩民防部門，以色列的最新空襲造成逾100人喪生。

艾拉努尼補充說：「我們敦促各方，全面致力於執行結束加薩衝突的各個計畫階段，並避免採取任何可能危及協議的行動。」他表示：「這場衝突沒有軍事解決方案。」

歐盟執委會在加薩戰爭問題上小心翼翼地維持著微妙的平衡，因為這個由27個成員國組成的聯盟仍然存在分歧，部分支持以色列，另一部分則更同情巴勒斯坦人。

艾拉努尼在歐盟執委會的職責並不包括外交政策，她曾是西班牙社會黨政府的閣員。西班牙社會黨是歐洲對以色列在加薩行動，持最嚴厲批評態度的政黨之一。

艾拉努尼上個月打破歐盟執委會的立場，稱加薩戰爭構成「種族滅絕」。

以色列表示，它對數十個哈瑪斯目標發動空襲，此舉導致加薩經歷了自停火協議在本月初生效以來最致命的一夜。以色列指控哈瑪斯違反了10月10日生效的停火協議，沒有及時歸還剩餘的人質遺體，並殺害1名以色列士兵。

根據加薩民防部門，以軍最新一輪空襲造成100多人死亡，其中包括至少35名兒童。