中東局勢持續動盪，以色列週二空襲黎巴嫩南部古城泰爾（Tyre），造成至少8人死亡，成為開戰以來當地最慘重襲擊。與此同時，美軍一架阿帕契直升機在荷姆茲海峽附近墜毀，所幸兩名機組人員已由無人機成功救起。

以色列軍方週二對黎巴嫩南部歷史悠久的港口城市泰爾（Tyre）發動空襲，根據黎巴嫩衛生部統計，這場針對市郊的攻擊造成至少8人喪生。儘管以色列在攻擊前曾發布撤離令，但當地仍傳出嚴重傷亡，這也是自今年3月黎巴嫩戰火升溫以來，該市遭遇最致命的一次襲擊。路透社（Reuters）獲取的影像顯示，攻擊現場街道布滿瓦礫殘骸，民防團隊正緊急協助高齡居民撤往臨時避難所。

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在緊張局勢中，美軍也傳出意外。一架 AH-64 阿帕契（Apache）攻擊直升機在伊朗控制的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）附近墜毀。美國總統川普隨後證實，兩名機組人員在墜機約兩小時後，由美國海軍的無人機成功救出，目前傷勢穩定。儘管墜機原因尚不明確，但川普強調「無人受傷」，並表示後續將發布正式調查報告。

儘管川普積極斡旋，試圖促成以色列與伊朗停火，但雙方立場依舊強硬。川普透露他曾警告以色列領導人 Benjamin Netanyahu 必須謹慎行事，否則可能面臨孤立。然而，以色列軍方負責人 Eyal Zamir 卻表示，先前的攻擊只是為「更沉重的打擊」做準備，強調已隨時待命對伊朗發動更深層的空襲。中東戰火是否能如川普所願在短期內平息，仍充滿變數。

原文出處：以色列空襲黎巴嫩古城奪8命！美軍直升機墜荷姆茲海峽 2機組員獲救

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