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黎巴嫩南部古城泰爾（Tyre）週二遭以色列空襲，造成至少8人死亡、32人受傷。以色列隨後發布緊急撤離令，要求全城居民及基督徒區民眾立即向北遷移，黎南多處也傳出遭到猛烈轟炸，戰火持續升溫。

根據黎巴嫩衛生部通報，以色列軍方週二對南部港口城市泰爾（Tyre）發動空襲，造成至少8人喪生。空襲發生後不久，以色列軍方在社群平台 X 發布緊急警告，要求包括基督徒區、難民營及周邊鄰里在內的所有居民立即撤離，並遷移至札赫拉尼河（Zahrani River）以北地區。

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黎巴嫩國家通訊社（NNA）指出，除了泰爾市中心，黎南地區還有十多處地點遭到襲擊。隨著以色列持續打擊真主黨（Hezbollah），戰火已蔓延至原本被視為避難所的泰爾舊城基督徒區。法新社（AFP）記者目擊，大量居民在接到警告後匆忙收拾家當，驅車向北逃難，通往北部城市西頓（Sidon）的道路出現嚴重回堵。

以色列軍方聲稱，真主黨成員在泰爾的基督徒區活動，因此必須採取軍事行動。然而，這場衝突已造成慘重傷亡，黎巴嫩官方統計自今年3月以來，已有超過3,600人死亡、百萬人流離失所。儘管伊朗警告若以色列不停止攻擊將採取行動，但雙方至今仍未遵守停火協議，中東局勢依舊動盪不安。

原文出處：以色列空襲黎巴嫩古城泰爾釀8死 軍方下令全城撤離包括基督徒區

本文由AI協作，經編輯審核後發布