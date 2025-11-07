以色列空襲黎巴嫩真主黨據點 伊朗譴責「野蠻」

伊朗今天(7日)強烈譴責以色列對黎巴嫩的「野蠻攻擊」，指責其襲擊伊朗支持的真主黨據點。

伊朗外交部在聲明中呼籲「聯合國、國際社會及區域國家共同對抗以色列的戰爭挑釁行為」，並對「在這些野蠻襲擊中殉難的黎巴嫩平民」表示哀悼。

以色列昨天表示，其軍方對黎巴嫩南部真主黨的據點發動攻擊。

儘管以色列與黎巴嫩於2024年11月簽署停火協議，結束持續一年多的敵對行動，但以方強調，若真主黨構成威脅，不排除採取攻擊行動。

以色列表示，最新一輪空襲旨在防止該組織在遭受重大損失後重新武裝，其中包括其領袖納斯拉勒(Hassan Nasrallah)去年被擊斃。

黎巴嫩衛生部表示，昨天的轟炸造成一人死亡。

伊朗是真主黨的主要支持者，在今年6月一場持續12天的衝突中，其核設施也曾遭以色列及美國聯合打擊。