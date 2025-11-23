以色列空襲黎巴嫩貝魯特 擊斃真主黨軍事領導人

記者潘紀加／綜合報導

以色列23日空襲黎巴嫩首都貝魯特，擊斃真主黨軍事領導人塔布塔拜，為去年雙方達成停火協議以來，在以軍攻擊中喪生的真主黨最高層指揮官，區域緊張情勢恐升級。

「半島電視臺」報導，以軍空襲貝魯特南郊、真主黨控制的哈瑞芮克（Haret Hreik），2枚飛彈擊中一棟公寓大樓，並波及周邊建築與車輛，造成至少5人死亡、數十人受傷，罹難者包含真主黨高層軍事指揮官塔布塔拜。真主黨也證實塔布塔拜死訊，批評此舉「越過新紅線」，不排除祭出相對回應；黎國總統奧恩則呼籲國際社會採取具體行動，避免局勢持續升溫。

根據以方聲明，塔布塔拜去年以黎衝突期間負責指揮真主黨作戰部門，並於去年11月停火生效後被任命為參謀長，主導該組織擴軍與重新武裝行動，試圖在黎南重建勢力，因此以色列決定對其發動精準打擊，以消除潛在威脅、維護國家安全。

以國與真主黨去年11月在美國斡旋下達成停火，美以要求真主黨解除武裝，但真主黨拒絕繳械，強調唯有以方勢力完全撤出黎境，且停止空襲，才願討論相關議題。而以軍也因此不時對黎國境內目標發起軍事行動，然而最新一起攻擊鎖定迄今最高層的真主黨指揮官，恐導致局勢再次升溫。

以軍23日空襲擊中一棟公寓大樓，造成真主黨軍事領導人塔布塔拜在內5人死亡。（達志影像／美聯社）