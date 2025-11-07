以色列空襲黎巴嫩釀1死9傷 真主黨誓言自衛反擊

以色列對黎巴嫩南部發動一系列空襲，造成至少1人死亡、9人受傷，引發黎巴嫩政府與真主黨強烈譴責，指控以色列公然違反已實施一年的停火協議。以色列軍方聲稱6日針對真主黨的軍事設施發動襲擊，並指責該組織拒絕按照去年達成的協議解除武裝。

黎巴嫩南部遭以色列空襲，釀1死9傷。（圖／美聯社）

儘管有停火協議，以色列幾乎每天都對黎巴嫩進行空襲。黎巴嫩總統奧恩（）在聲明中表示，以色列今天在黎巴嫩南部犯下的罪行，構成了國際人道主義法所禁止的全面犯罪，他補充道，停火生效至今已近一年，在此期間以色列表示拒絕接受兩國之間透過談判達成的任何解決方案。

6日的砲擊發生在以色列對黎巴嫩南部提爾地區發動另一次攻擊之後不久。黎巴嫩國家通訊社報導，以色列戰機襲擊圖拉鎮居民區，造成一名黎巴嫩男子死亡，另有8人受傷。黎巴嫩國家通訊社還報導，在提爾區泰爾德巴鎮，另有一名男子在攻擊中受傷。

據半島電視台報導，美國已施壓黎巴嫩設法以解除真主黨的武裝，但對以色列幾乎不斷的停火違規行為卻幾乎沒有施加任何阻止。

真主黨表示，「我們重申我們有合法權利自衛，抵禦對我國發動戰爭的敵人。黎巴嫩和以色列在技術上仍處於戰爭狀態，雙方的交流僅限於一個由法國和美國支持的聯合國監測機制。雙方在聯合國的主持下分開會面，但不進行直接談判。」

儘管重申對停火的承諾，真主黨指責以色列利用黎巴嫩的內部分歧，並以安全行動為藉口繼續其攻擊。真主黨則表示，它致力於遵守停火協議，但只要以色列繼續例行襲擊黎巴嫩領土，它就不會解除武裝。

