以色列空襲黎巴嫩首都 殲滅真主黨高階指揮官

這棟位於貝魯特南郊的建築遭到轟炸，部分外牆破損，瓦礫掉落到地上，外頭的車輛也嚴重毀壞。隨著救援人員抵達，現場傳出鳴槍驅散人群的聲響。以色列在攻擊前並未發布撤離警告。

黎巴嫩真主黨國會議員阿里阿瑪說：「這裡絕對是平民區，沒有任何軍事設施。」

最近幾星期來，以色列軍方加強對黎巴嫩南部的空襲，同時以色列與美國正向黎巴嫩施壓，要求該國解除真主黨武裝。23日對黎巴嫩首都發動自6月以來的首次空襲，殲滅其政治與軍事組織真主黨的高階軍事指揮官塔布塔拜。

以色列總理納坦雅胡表示，「塔布塔拜是一名殺人兇手，雙手沾滿許多以色列人與美國人的鮮血。美國曾對他懸賞500萬美元，他近期領導真主黨進行BB Call行動後努力重新武裝，我也期望黎巴嫩政府履行其解除真主黨武裝的承諾。」

真主黨表示，這次攻擊發生在以色列與真主黨戰爭停火一週年之際，威脅將引發升級，而且就在教宗良十四世將展開為期6天的首度出訪、抵達黎巴嫩的前幾天。

真主黨政治委員會副主席庫瑪提說：「今天這場對南部郊區的襲擊跨越了一條新的紅線、一條在過去已經被跨越過的紅線。」

以色列宣稱真主黨正試圖重建軍事能力。支持解除真主黨武裝的黎巴嫩政府，否認相關指控，強調已派軍隊駐守南部，只是黎巴嫩軍隊缺乏資金、資源不足，需要外界支援。