以色列突襲敘南村莊 居民稱至少10人遭擊斃

敘利亞官員與當地媒體表示，以色列部隊今天(28日)在敘利亞南部發動突襲，與居民發生衝突並開火，造成至少10人喪生。此時，以色列正面臨多處前線緊張局勢，而加薩的脆弱停火仍在推進。

敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」(SANA)報導，以軍進入敘利亞南部的貝特金(Beit Jin)村，意圖拘捕村內男子，期間因居民抗議而開火，並使用大規模武力。數十戶家庭被迫逃離。

以色列軍方表示，行動根據情報進行，目標為逮捕在貝特金活動、企圖攻擊以色列平民的黎巴嫩伊斯蘭集團(Jamaa Islamiya)成員。以軍說，突襲期間有多名武裝分子向士兵開火，導致約6名士兵受傷並被送醫。

以軍指出，部隊在回擊武裝分子時獲得空中支援，行動已經結束，所有嫌疑人均已被拘捕，並有多名武裝分子遭擊斃。

自2024年12月敘利亞伊斯蘭主義叛軍以閃電攻勢推翻前總統巴夏爾(Bashar Assad)後，以色列對敘利亞新政權始終保持戒心。巴夏爾倒台後，以軍奪取敘南緩衝區，此區根據1974年停止衝突協議所劃定，原本由聯合國巡邏。以軍對敘利亞軍事目標發動數百次空襲，同時推動在大馬士革以南建立非軍事區。

敘利亞與以色列沒有外交關係，但近期正就可能的安全降溫協議展開談判。

敘利亞官員先前曾譴責以色列的跨境行動侵犯主權，但對今天的突襲尚未立即發表評論。

貝特金當地官員歐卡夏(Walid Okasha)告訴美聯社，死者全為平民，其中一人前一天才舉行婚禮。他表示：「情況令人絕望。」

以軍今年6月也曾突襲貝特金，當時拘捕多名被指稱隸屬巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)的人士，但此說法遭居民否認。另有一名家屬稱患有精神疾病的男子在行動中遭擊斃。

區域衝突持續升溫，外界憂心動盪恐蔓延，進一步威脅加薩的脆弱停火。

敘利亞的死亡事件發生前，以色列空軍昨晚對黎巴嫩南部多處地點發動多次攻擊。以軍表示，行動旨在阻止去年戰爭後的真主黨重建。

聯合國本週表示，停火一年來，以色列在黎巴嫩的空襲已造成至少127名平民喪生，包括兒童。本週稍早，以軍罕見在首都貝魯特(Beirut)發動攻擊，擊斃一名被以色列稱為「真主黨參謀長」的高階指揮官。