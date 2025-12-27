以色列總理12/29會川普 預計討論加薩第2階段停火

（中央社耶路撒冷27日綜合外電報導）以色列官員告訴法新社，以國總理尼坦雅胡預計本月29日在佛羅里達州會晤美國總統川普，此行被視為推動加薩走廊下一階段停火的關鍵訪問。

法新社報導，這將是尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今年第5次赴美拜訪重要盟友川普（Donald Trump）。

川普政府及參與調解的區域國家正致力推動，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的停火協議進入第2階段。

一名以色列官員今天表示，尼坦雅胡明天將啟程前往美國，29日在佛羅里達州與川普進行會談，但此人未透露具體地點。

以色列「新消息報」（Yedioth Ahronoth）24日報導，美以兩國領導人預計討論諸多區域事務，包含伊朗問題、以色列與敘利亞安全協議談判、以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的停火，以及加薩停火協議的下一階段。（編譯：洪培英）1141228