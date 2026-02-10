以色列總統訪澳引爆示威！抗議者聚集雪梨 警用辣椒水驅離群眾惹議

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）本週一（9日）赴澳洲進行為期4天的訪問，引起澳洲民眾抗議。許多人上街反對以色列在加薩的種族滅絕行徑，而當地警方以辣椒水驅離抗議者的作法受到批評。

許多人上街反對以色列在加薩的種族滅絕行徑，而當地警方以辣椒水驅離抗議者的作法受到批評。（圖／達志）​​​​​

BBC報導，多數猶太人相關單位熱烈歡迎赫爾佐格的來訪，澳洲猶太領袖希望赫爾佐格能為猶太社群帶來安慰。赫爾佐格也前往邦代海灘，悼念去年在猶太教光明節慶祝活動中遭槍擊喪命的15名罹難者。然而，有批評認為以色列造成加薩地區種族滅絕，不該被邀請。巴勒斯坦行動小組（Palestine Action Group）發起抗議行動，預計將有5千人參與，昨（9）日，許多人頭戴巴勒斯坦頭巾到場，舉著寫有「我不是反猶太主義者，我是反對種族滅絕」的標語。

雪梨在去年12月的槍擊事件後，限縮抗議事件。新南威爾斯州引入「重大事件」權力，讓警方可以封鎖區域、搜查人群，並處以最高5,500澳元（約12.3萬台幣）的罰款。示威者昨日在和平集會結束後，要求進行遊行，但被警察阻止，並以辣椒水驅散。

巴勒斯坦行動小組（Palestine Action Group）發起抗議行動，預計將有5千人參與。（圖／達志）

《衛報》引述澳洲猶太理事會（JCA）執行官施瓦茨（Sarah Schwartz）的話表示：「邀請一位涉入持續種族滅絕的外國國家元首作為猶太社群代表，極具冒犯性，且有可能加深猶太身份與以色列國家行動之間危險且反猶太的混淆。」並認為此舉僅會為猶太人帶來更多仇恨。

巴勒斯坦行動小組預計在週二晚間舉性另一場活動，要求撤銷對抗議者的所有指控。

