以色列總統訪澳洲悼邦代海灘死者 示威者集會抗議

（中央社雪梨9日綜合外電報導）親巴勒斯坦示威者今天計劃在澳洲大城雪梨集會，抗議以色列總統赫佐格到訪。澳洲當局已將赫佐格來訪列為重大事件，並部署大批警力維持公共秩序。

路透社報導，出於公共安全考量，警方敦促示威者在雪梨市中心一處公園集會，但主辦單位表示，他們打算聚集在雪梨歷史悠久的市政廳（Town Hall）。

在赫佐格（Isaac Herzog）來訪期間，警方獲授權使用平時鮮少動用的權力，包括分隔與驅散人群、限制群眾進入特定區域、指示民眾離開，以及檢查車輛等。

廣告 廣告

新南威爾斯州助理警察局長麥肯納（Peter McKenna）受訪時表示：「我們希望不必動用任何權力，因為我們已經與組織示威活動者保持密切聯繫。」

他說：「總的來說，我們希望保護整個社區安全…我們將部署大量警力，以確保社區安全。」約有3000名警力將部署在雪梨。

赫佐格本週應澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）邀請訪問澳洲，向去年發生在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）的反猶太大規模槍擊事件罹難者致意，並向澳洲猶太社群表達支持。

赫佐格在邦代海灘為罹難者獻上花圈，並與槍擊事件倖存者及受害者家屬會面。

赫佐格說：「這也是對全體澳洲人的攻擊。他們攻擊了我們民主社會珍視的價值觀，即人類生命的神聖性、宗教自由、包容、尊嚴與互相尊重。」

去年12月14日，在邦代海灘舉行的一場猶太節日─光明節（Hanukkah）慶祝活動發生攻擊事件，造成15人死亡；這是澳洲近30年來最嚴重的暴力攻擊，震驚各界。

澳洲猶太人執行委員會（Executive Council of Australian Jewry）共同執行長萊夫欽（Alex Ryvchin）在聲明中表示，赫佐格來訪「將提振受創的猶太社群士氣」。

然而，赫佐格此行引發親巴勒斯坦團體反對，他們認為赫佐格對加薩（Gaza）平民死亡事件負有責任。示威者計劃在全國主要城市發起抗議活動。

倡議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）已向雪梨法院提出法律挑戰，反對當局對抗議活動施加限制。

這個組織在聲明中說：「今天將發起全國抗議日活動，呼籲逮捕並調查赫佐格，聯合國調查委員會已認定他曾煽動加薩種族滅絕。」（編譯：劉文瑜）1150209