以色列與台灣、索馬利蘭協同挑戰 中國情報部門如臨大敵

繼台灣之後，以色列也正式承認索馬利蘭是一個國家。 圖：翻攝自索馬利蘭外交部的X

[Newtalk新聞] 中國外交部12月29日發表強烈聲明，反對以色列正式承認索馬利蘭為獨立國家。埃及貝尼蘇夫大學（Beni Suef University）政治與經濟學系教授何爾彌（Nadia Helmy）稍早在《現代外交》（Modern Diplomacy）撰文指出，中國情報部門意識到以色列與台灣、索馬利蘭的關係的嚴重性和敏感性，會直接挑戰並破壞了中國的「一帶一路」倡議。

何爾彌指出，索馬利蘭擁有非洲最長的海岸線，地處連接歐亞大陸的重要海上樞紐，這對中國的「一帶一路」倡議至關重要。此外，中國認為索馬利蘭與台灣的聯盟直接威脅「一個中國」原則。北京反對任何分裂索馬利亞的企圖，因此在應對以色列的這一圖謀時，中國處於微妙的境地。

為了應對以色列承認索馬利蘭的局勢，中國在索馬利亞安裝衛星監測站，以增強其情報能力，並監測該地區競爭對手（主要是以色列、美國及其盟友）的軍事和外交活動。

北京的政治、情報和安全界分析了以色列承認索馬利蘭的意義和時機，將其與加薩戰爭、巴勒斯坦人被迫流離失所以及以色列在美國支持下開發台灣「鐵穹」防禦系統並將其與以色列「鐵穹」系統整合的計劃聯繫起來，認為此舉主要是為了對抗中國。

北京也認為以色列承認索馬利蘭是與大國更廣泛競爭的一環。中國方面尋求強化其在非洲之角的存在，主要是為了抗衡美國、阿拉伯聯合大公國和以色列日益增長的影響力，尤其是在索馬利蘭與這些國家結盟之後，這些國家已將該地區轉變為大國博弈的焦點。

因此，北京的智庫制定了長期計劃，以削弱中國在索馬利亞和非洲之角的競爭對手。這包括加強中國與索馬利亞的關係，以應對北京的競爭對手加強其在該地區的安全存在並確保重要貿易路線的努力。

中國警告稱，任何外部勢力對索馬利蘭分裂勢力的支持都將威脅區域穩定，並服務於某些國家的狹隘私利，這顯然是指以色列和美國。中國也指出，索馬利蘭問題是索馬利亞的內部事務，必須根據索馬利亞憲法解決，不應受到外部干涉。

何爾彌指出，中國將以色列研發台灣「T-DOM」防空系統並將其與以色列「鐵穹」系統整合，以及以色列承認索馬利蘭，與中方的對抗聯繫起來。由於與台灣相關的緊張局勢、以色列武裝台灣飛彈防禦系統並將其與以色列「鐵穹」系統整合，以及以色列官員與台灣官員互訪次數的增加，中國對特拉維夫的憤怒情緒日益加劇。

由於索馬利蘭與台灣的密切聯繫（而特拉維夫對此給予了大力支持），北京與以色列的關係進一步緊張。中國反對這種關係，並認為其違反了「一個中國」原則。

至於索馬利蘭對中國的戰略重要性，以及中國對以色列承認索馬利蘭的擔憂——這種擔憂源於美國施壓，而美國施壓的主要目標是中國在非洲之角的利益——這種擔憂源於索馬利蘭位於亞丁灣的戰略位置極其敏感，且是重要的貿易通道。這使得中國能夠增強自身影響力，並與美國和歐洲等競爭對手競爭。對中國而言，索馬利蘭是一個至關重要的戰略門戶，也是一個潛在的影響力來源。

何爾彌指出，這也意味著國際競爭日益加劇，令中國的處境更加複雜，迫使其在維護自身政治原則的同時，謹慎權衡戰略利益。另一方面，索馬利蘭將以色列和台灣的承認視為增強其國際合法性和獨立性的機會。這使得該地區成為中國及其台灣盟友和西方國家之間地緣政治競爭的戰場。北京的目標是在索馬利亞，維護自身經濟利益並發展基礎設施，同時強調支持索馬利亞的完全主權，並反對以色列、台灣和其他國家的任何分裂企圖。

何爾彌指出，為此中國將繼續向索馬利亞政府提供發展援助，並在索馬利亞境內推動多項計畫，包括哈爾格薩的供水項目、巴納迪爾醫院和摩加迪沙體育場。

