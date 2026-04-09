以色列表態支持美伊停火 英媒：美以恐陷入分歧
[Newtalk新聞] 美國與伊朗近期達成停火協議，為持續超過一個月的「史詩憤怒」行動暫時畫下了句點，與美國保持合作態度的以色列也透過總理辦公室發布聲明，宣布承認停火協議。雖然該協議暫時降溫了中東地區的衝突局勢，但以色列總理納坦雅胡仍在當地時間 8 日晚間的演講中，強調以色列仍有許多目標需要實現。有外媒分析指出，在美伊雙方展開停火談判後，美以兩國間的戰略目標很可能產生了巨大的分歧。
根據《英國廣播公司》( BBC )報導，在 2 月底宣布對伊朗發起軍事行動時，納坦雅胡對此次行動抱持著巨大的信心，強調以色列將藉由此次行動徹底消除伊朗阿雅圖拉政權的威脅，並暗示如果有必要的話，對伊朗的打擊行動將「持續下去」。然而，戰爭爆發一個月後，伊朗的武裝部隊仍在持續抵抗、德黑蘭政權依舊由宗教人士掌握，核計畫與導彈庫等問題也並未獲得解決。然而，美國川普政府卻計畫在此時結束戰爭，準備與伊朗展開談判。
報導稱，在美伊宣布進行談判後，以色列總理辦公室發布公開聲明，承認停火協議的有效性，納坦雅胡本人也於 8 日晚間發表電視演講，宣稱以軍已於此次行動中獲得成功。但納坦雅胡也指出，以色列仍有許多目標需要實現，「不論是透過和平協議，抑或是重新發起戰爭」。
該報導認為，以色列可能高估了自己與美國合作後，可能徹底擊敗伊朗軍隊並改變該國統治體制的能力。以色列資深記者安舍爾．普費弗( )也提出警告，強調如果美伊雙方在以色列沒有太多發言權的情況下達成協議，「以色列與美國間的關係將可能產生裂痕，兩國現在的目標並不完全一致」。
以色列反對派領導人亞伊爾．拉皮德( )也發表批評，將此次的停火形容為「以色列歷史上最嚴重的政治災難」。拉皮德指出，在涉及以色列國家安全核心事務的決策時，納坦雅胡政府卻無法參與，「納坦雅胡不但在政治層面遭遇失敗，在戰略層面也失敗了，他自己設定的任何戰爭目標都沒能獲得實現」。
美國智庫蘭德公司( RAND Corporation )的以色列政策主席希拉．埃夫隆( )表示，納坦雅胡在戰爭爆發初期對以色列民眾發表承諾，宣稱將透過此次行動徹底斬斷伊朗伊斯蘭政權的「毒蛇之首」，消除以色列面臨的生存威脅，「但現在，伊朗已經變成一條『九頭蛇』」。由於伊朗並未面臨政權更迭，核計畫與導彈威脅也依舊存在，埃夫隆認為停火協議可能導致納坦雅胡遭遇政治挑戰。
另外，美伊兩國間的停火協議是否涵蓋黎巴嫩的問題，也成為了國際輿論的關注焦點。報導稱，伊朗與斡旋方的巴基斯坦認為，停火協議應該涵蓋黎巴嫩，但以色列方面卻拒絕同意該觀點，甚至在停火協議實施後對黎巴嫩發起衝突爆發後的「最大規模空襲」。
美國總統川普也在後續接受訪問時指出，黎巴嫩並沒有被涵蓋在此次停火協議的範圍內，強調黎巴嫩問題是以色列與真主黨的「另一場衝突」，與伊朗問題無關。伊朗方面也隨即提出警告，呼籲以色列停止對黎巴嫩的軍事行動，「否則我們將採取回應措施」。
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