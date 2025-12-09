以色列被爆監控美國情報! 軍民協調中心排除巴勒斯坦 已成封鎖白手套

以色列遭傳監控美國盟友，圖左為以色列總理納坦雅胡。 圖：翻攝自 X《Megatron》

[Newtalk新聞] 位於以色列南部的軍民協調中心（Civil-Military Coordination Center，簡稱 CMCC）是川普主導之加薩和平計畫的一部分，主旨為監督停火和促進人道主義援助，除美國和以色列，英、法、德等國亦有人員派駐，只不過，它似乎終究被撕下了假面。據《衛報》表示，以色列大規模透過這個組織監控、竊聽美國與盟友情報。

軍民協調中心（CMCC）中的美國與以色列人員。圖：翻攝自 X /《AF Post》

該基地美軍指揮官派崔克．法蘭克（Patrick Frank）中將向以色列人員求證，並要求以方停止這類行為。而各國工作人員也對以色列的監聽行為表達擔憂。

以色列軍方未予回應，並否認了竊聽的說法，表示以色列國防軍會依照程序，記錄並總結其出席的會議，正如任何此類專業組織一樣，聲稱以色列國防軍在會議中蒐集盟友情報的說法是「荒謬的」，又稱 CMCC 內的對話並非機密。

以色列總理納坦雅胡向來稱 CMCC 是一個美以雙邊機構，未提及其他國家的人員，這很可能也是巴勒斯坦人被排除在外機構之外的原因。在各種聲明中，也僅表示是以美聯合努力的成果，官方影像中也只有以色列人與美國人，可稱是在沒有巴勒斯坦人的情況下，決定巴勒斯坦的未來。

納坦雅胡（右）與美國中央司令部司令查爾斯．庫伯（Charles Cooper）上將（左）和以色列國防軍總參謀長埃亞勒．扎米爾（Eyal Zamir）中將（中）在 CMCC 會面。圖：翻攝自騰訊網《胜研国际》

即便這個機構乃基於人道主義精神，但在以色列與美國主導下，做出過許多背道而馳的行為，阻止食物、藥品、帳篷甚至淨水進入加薩，甚至連學校使用的紙張與鉛筆都被限制。近期以色列雖已將部分控制權讓予美軍，但《衛報》引述某匿名人士表示，實際上以色列仍有巨大的話語權，CMCC 已成為以色列巨型集中營的白手套。

