以色列認索馬利蘭引葉門叛軍威脅攻擊 索國總統被起底曾發貶台言論

以色列開外交先例，承認東非索馬利蘭為獨立國家，不只引發國際譁然，還恐怕引爆戰火。葉門叛軍「青年運動」（Houthi）28日即放話，任何在索馬利蘭的以色列存在，都是可打擊的「軍事目標」。

葉門叛軍領導人胡塞放話，以色列承認索馬利蘭，則所有在索境內的以色列存在都是可打擊目標。（圖／翻攝自X平台 @clashreport）

以色列存在成目標

據半島電視台28日報導，青年運動領導人胡塞（Abdel-Malik al-Houthi）透過自家社群媒體管道，發布聲明稱：「我們認為，任何在索馬利蘭的以色列存在，都是我們武裝力量的軍事目標，因為以色列持續對索馬利亞與葉門實施侵略。」

以色列於26日宣布，正式承認索馬利蘭，成為後者1991年自行脫離索馬利亞獨立以來，首個予以外交承認的聯合國成員國。台灣與索馬利亞於2022年互設代表處，雙方為相互事實承認。

青年運動領導人先前即警告，以色列此舉將招致嚴重後果，並形容此為「對索馬利亞與非洲周邊區域，還有葉門、紅海及紅海周邊國家的敵對立場」。

索馬利蘭堪稱比台灣更為邊緣的「國際孤兒」，此前未獲任何國家的正式承認。話雖如此，索馬利蘭扼守亞丁灣（Gulf of Aden）的戰略位置，並且發行自己的護照、貨幣，也擁有自家的軍隊。

區域情勢的分析師們指出，與索馬利蘭交好，給予了以色列通往紅海的良好入口，方便對葉門的青年運動實施打擊。自從哈瑪斯2023年10月7日的恐攻，引爆了以色列對加薩的戰爭，以方為了回擊哈瑪斯盟友青年運動的襲擊，也對該叛軍在葉門的據點展開空襲。

青年運動直到10月以哈停火生效，才停止了對以色列的攻擊。

總統賴清德7月24日在總統府接見索馬利蘭外長。（圖／翻攝自X平台 @ChingteLai）

「親中」的索馬利蘭總統？

因為國際大體遵守所謂的「一個索馬利亞原則」，認為索馬利蘭屬於索馬利亞「不可分割的一部分」，索馬利蘭擺脫外交孤立的道路異常艱辛。2024年底大選索馬利蘭變天，新總統西羅（Abdirahman Mohamed Abdillahi “Cirro”），就因此曾發出親中、貶台的言論。

根據當地媒體《索馬利蘭紀事報》（Somaliland Chronicle）2021年的報導，西羅直接質疑與台灣交好的決定，並主張應親近北京。西羅如此說道：「索馬利蘭要獲得承認，應找擁有否決權的聯合國安理會成員。......如果我們政府改善與中國的關係，就看看它所帶給這片區域的發展。再說一個像台灣這種未獲承認的國家，對我們尋求承認的道路，可是毫無價值。」

西羅選後改口承諾，會持續與台灣維持緊密關係，今年7月新政府的外交部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam）也首度訪問台灣，獲得總統賴清德接見。話雖如此，近期一次台灣與索馬利亞的言語交鋒，新政府卻保持沉默。

《索馬利蘭紀事報》於23日報導，中國盟友、索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）接受中國官媒訪問，大讚北京擁有強行統一台灣的「能力與軍事實力」。

台灣駐索馬利蘭辦事處發布聲明，強調中華民國（台灣）為主權獨立國家，兩岸並未相互從屬，呼籲索馬利亞應關注自身內政事務。

報導批評新政府對此事冷漠以對，等同肯定中國犯台的合法性，反過來會危及索馬利蘭的自身生存，因為南邊的摩加迪休（Mogadishu）當局可從未放棄強行併吞索馬利蘭的想法。

