以色列警方突襲總部大樓並升國旗 UNRWA批公然挑戰國際法

以色列警方今天(8日)突襲搜查位於東耶路撒冷的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA)，並升起了以色列國旗。該機構表示，此舉是對國際法的挑戰。

以色列指控聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署懷有偏見。自以色列今年年初下令其淨空所有辦公室，並停止運作以來，該機構便未再使用這座總部大樓。

以色列警方國際新聞發言人埃爾斯鄧恩(Dean Elsdunne)表示，警方當時陪同耶路撒冷市政府工作人員前往該辦公大樓，執行債務催收程序。

廣告 廣告

UNRWA負責人拉扎里尼(Philippe Lazzarini)在社群網站X上警告說，「以色列作為聯合國會員國，有義務保護和尊重聯合國場所的不可侵犯性，而以色列的這項最新行動公然藐視這項義務。」

「允許這種行為是對國際法的另一個挑戰，將在聯合國於全球其他任何派駐點開創一個危險的先例。」

一名在安曼的UNRWA發言人通過電話表示，儘管以色列禁止該機構在東耶路撒冷開展活動，但其辦公場所仍隸屬於聯合國，並且該機構「對市政當局沒有欠下任何債務。絕對沒有。」

UNRWA委託的保全公司表示，市政工作人員和警察在今天清晨抵達，強行闖入辦公大樓，並有數名保全人員遭到拘留。幾個小時後，一面以色列國旗在其中一棟建築升起。

以色列國會於2024年10月通過一項法律，禁止該機構在以色列開展工作，並禁止以色列官員與該機構接觸。

巴勒斯坦人認為，UNRWA的存在與他們作為難民的權利息息相關，尤其關乎他們能否返回家園。巴勒斯坦人在1948年以色列的建國戰爭中被驅逐出家園或逃離。

UNRWA開展工作的地點包括東耶路撒冷。以色列在1967年中東戰爭中佔領東耶路撒冷後，於1980年正式吞併了該區域。聯合國和大多數國家都認為，東耶路撒冷被以色列佔領。

UNRWA也在加薩、約旦河西岸以及中東其他地區開展工作，為數百萬巴勒斯坦人提供教育、醫療保健、社會服務和住所。(編輯：楊翎)