以色列財經報專訪 駐以代表籲增強兩國經貿科技合作

（中央社台北28日電）以色列主流財經日報「環球報」近日專訪駐以色列代表李雅萍。李雅萍示警，中國一旦在台海發動戰爭，全球經濟及科技供應鏈將蒙受極大損失。她也呼籲包括以色列在內的友盟國家強化與台灣的經貿及科技合作，組建非紅供應鏈，提升兩國在人工智慧時代的競爭力與韌性。

駐以色列代表處發布新聞稿指出，環球報（Globes）25日專訪李雅萍。

李雅萍在專訪中表示，台灣從未遭遇過來自中國如此大規模的武力等複合式脅迫，但同時也未曾如此強大。

廣告 廣告

她指出，今年有數千架次共機侵擾台灣防空識別區，並在台灣周邊進行軍事演訓；在此同時，外界評估，若中國入侵台灣，全球各國國內生產毛額（GDP）損失將達10兆美元（約新台幣314兆元），全球半導體供應鏈重建恐怕需要30年，台灣的重要性不可言喻。

李雅萍強調，台灣只是中國破壞現行世界秩序的第一個目標。中國倘若奪台，不會停下腳步。

她表示，中國政府設定在2049年之前取代美國，成為世界第一強權。他們深知在達成這個目標前，必須先掌控台灣；國際社會須增強嚇阻中國的力道，才可能迫使中國調整目標。因此，當前台海和平現狀亟需全球強力支持才能維持。

李雅萍在專訪中強調，台灣與以色列是驅動全球經濟及科技發展的關鍵力量。以色列擅長從0到1的創新，台灣擅長將1擴展至無限可能，兩國經貿及科技優勢相輔相成，在人工智慧（AI）時代尤然。

她指出，俄烏戰爭讓國際社會了解，威權國家的威脅並非遠在天邊，已經迫在眉睫。台灣致力積極強化軍事實力及全社會防衛韌性，期望以強大的實力作為捍衛台海和平後盾。（編輯：陳妍君）1141228