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以色列人權組織 B'Tselem 近日公開一段關鍵影片，挑戰軍方關於射殺一名 7 個月大巴勒斯坦男嬰的說法。軍方原稱因車輛衝撞才開火，但畫面顯示車輛當時已減速停下，且士兵在開槍後未提供救援便離去，引發國際關注。

上週在約旦河西岸（West Bank）城市希伯倫（Hebron），一名僅 7 個月大的巴勒斯坦男嬰 Sam Fahd Abu Haikal 在父母車內遭以色列軍隊射殺身亡，其父母也受輕傷。以色列軍方最初聲稱，是因為士兵感覺到該車輛「加速衝向他們」，出於防衛才開火。

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然而，人權組織 B'Tselem 在社群平台 X 發布的監視器畫面顯示，該車輛在接近兩名以色列士兵時，明顯減速並最終完全停下。雖然影片並未直接拍到開火瞬間，但記錄了槍擊發生後的慘狀，畫面中父親抱著滿身是血的嬰兒，家屬顯得極度驚恐與無助。

B'Tselem 進一步指控，開槍的士兵與同袍在事發後，完全沒有檢查車內狀況，也未對重傷的嬰兒與母親提供任何醫療援助，便逕自離開現場。以色列軍方隨後向法新社（AFP）表示，已針對此案展開調查，初步認定該家庭為「未參與衝突的平民」，目前正在核實影片內容。

男嬰父親 Fahd Abu Haikal 在葬禮上憤怒拒絕軍方「誤殺」的說法，他強調士兵在毫無警告的情況下連開數槍，這絕對不是失誤。自 2023 年加薩戰爭爆發以來，約旦河西岸暴力衝突急遽升溫，根據巴勒斯坦衛生部統計，已有超過 1,080 名巴勒斯坦人在衝突中喪生。

原文出處：以色列軍方射殺7月大男嬰稱「誤殺」 人權組織曝影片打臉

本文由AI協作，經編輯審核後發布