以色列轟炸貝魯特5死25傷 真主黨參謀長證實遭擊斃

以色列對黎巴嫩首都貝魯特，發動自6月以來首次空襲，這次目標雖然是要狙擊真主黨，不過卻轟炸到住宅區，造成5人死亡25傷。以色列軍方證實，真主黨的參謀長 已經在這次行動中喪命。

以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特，擊斃真主黨參謀長，並造成5死25傷。（圖／達志影像美聯社）

以色列對黎巴嫩首都貝魯特發動自6月以來首次空襲，雖然目標是真主黨，卻轟炸到住宅區，造成5人死亡、25人受傷。這次空襲擊中貝魯特南郊的民宅，建築物被炸出大洞，殘骸掉落街道砸中車輛，居民嚇得紛紛逃到街上。以色列軍方已證實，真主黨參謀長塔布塔拜在此次行動中喪命，而以色列總理納坦雅胡強調絕不允許真主黨再度壯大。

此次空襲使建築物嚴重受損，鋼筋外露，建築殘骸直接掉落到街上並砸中車輛。現場居民因恐懼全部跑上街，執法部隊不得不鳴槍驅散聚集的人群，才能讓救援人員進入災區救人。一位當地居民表示，他在家中聽到巨響後立刻前來查看，雖然他住在第二條街，但他的姑姑和妹妹住在被襲擊的地區，當時他無法聯絡上她們。

這場空襲發生在真主黨的勢力範圍內。以色列已確認，他們的目標真主黨參謀長塔布塔拜已被炸死。納坦雅胡稱塔布塔拜是一名劊子手，雙手沾滿了以色列和美國人的鮮血。納坦雅胡重申，以色列絕不允許真主黨重建其勢力，也絕不允許它再次對以色列構成威脅，並將持續打擊真主黨。

然而，真主黨強烈譴責以色列軍隊攻擊平民，認為這跨越了一條「新的紅線」，使得區域緊張局勢進一步升級。黎巴嫩真主黨國會議員Ali Ammar表示，自宣布協議停止軍事行動以來，以色列還在繼續侵略，襲擊建築和平民。黎巴嫩政府也加入譴責行列，指控以色列打破停火協議，並呼籲國際社會介入此事。這次空襲事件使得原本就緊張的中東局勢更加複雜，各方的反應與後續發展備受關注。

