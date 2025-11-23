以色列轟炸黎巴嫩試圖狙殺真主黨參謀總長 美方事前不知情

黎巴嫩貝魯特一間公寓11月23日遭以色列轟炸攻擊，人員在被炸垮的陽台處檢視狀況。路透社



黎巴嫩首都貝魯特的一間公寓週日（23日）遭到以色列轟炸，以色列表示此舉是在狙殺真主黨實質的參謀總長、二號人物塔巴塔拜（Haytham Ali Tabatabai）。這項在加薩戰爭停火後發生的顯著升級行動，據報導美國事先並不知情。

以色列總理辦公室週日宣布說，依照以色列國防軍的建議，已經對貝魯特實施空襲轟炸，目標是真主黨組織的軍事領袖塔巴塔拜。塔巴塔拜實質上是真主黨組織的參謀總長，他的地位僅次於真主黨總書記卡希姆（Naim Qassem）。

在聲明中，納坦雅胡辦公室說：「納坦雅胡總理根據國防部長和以色列國防軍總參謀長的建議，下令進行這次空襲。以色列決心在任何地點、任何時間採取行動，以實現其目標。」

目前並不知道塔巴塔拜是否死亡。網路流傳的畫面顯示，遭到擊中的公寓有一層樓冒出火舌，炸碎的水泥殘骸掉落到路上。

政治新聞網站Axios指出，美國事先並未收到以色列通知要進行這次轟炸。美國總統川普最引以為傲的成就之一，是協調讓加薩戰爭得以停火。整廠家薩戰爭參戰的除了加薩當地的哈瑪斯組織，真主黨也從黎巴嫩向以色列開火，並遭到以色列轟炸狙殺整個領導層。

