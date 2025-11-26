以色列返還15具遺體 哈瑪斯管轄區衛生部證實

哈瑪斯掌控的加薩衛生部今天(26日)表示，以色列已依照美國斡旋的停火協議，將15名巴勒斯坦囚犯的遺體送回加薩。

加薩衛生部在聲明中說：「衛生部宣布，今天透過國際紅十字會從以色列占領軍接收15具烈士遺體，已接收遺體總數累計達345具。」

加薩南部城市汗尤尼斯(Khan Yunis)的納瑟醫院(Nasser Hospital)一名醫療人員也證實，院方已透過紅十字會收到15具遺體。

依據自10月10日起生效的停火協議，以色列必須在接收每一名人質遺體的同時，交還15具巴勒斯坦人的遺體。

今天送回的15具遺體，是用以交換以色列人質德羅爾．奧爾(Dror Or)的遺體。奧爾是被扣押在加薩的最後3名罹難人質之一，他的遺體於25日由武裝團體透過國際紅十字會移交給以色列。

哈瑪斯發言人卡西姆(Hazem Qassem)在聲明中表示，這次移交「反映了哈瑪斯即使面對重重困難，仍堅定致力於完成執行交換任務，持續努力完成這一進程」。

加薩目前仍有2具人質遺體尚未歸還-以色列公民藍恩．格維利(Ran Gvili)與泰國籍的素蒂薩克(Sudthisak Rinthalak)。

在以色列與哈瑪斯剛停火時，武裝團體仍扣押20名人質與28具人質遺體。在那之後，哈瑪斯已釋放所有人質，並交還26具人質遺體。

作為交換，以色列已釋放近2,000名巴勒斯坦囚犯，並交還數百具巴勒斯坦人遺體。