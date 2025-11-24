以色列違反停火協議！空襲黎巴嫩首都 真主黨高級指揮官遭擊斃

以色列對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部發動空襲。（圖／達志／美聯社）

以色列對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部的空襲，再度將2國緊張局勢推向新高點。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）證實，其武裝部門參謀長、組織內地位極高的指揮官塔巴塔拜（Haytham Ali Tabatabai）在23日的攻擊中身亡。

據卡達《半島電視台》（Al Jazeera）報導，這位自少年時期便加入真主黨的指揮官，在南貝魯特達希耶（Dahiyeh）真主黨據點的1棟公寓內遭到以軍導彈鎖定，與至少5名死者在同場爆炸中喪生。

真主黨在聲明中將這次襲擊形容為「背信」，並指控以色列在哈雷特赫賴克（Haret Hreik）地區進行精準打擊，但未透露塔巴塔拜的正式職銜。

這起事件不僅是以色列自2024年11月停火以來殺害的最高階真主黨指揮官，也被視為以軍第3次企圖暗殺他。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室明確表示，塔巴塔拜是此次行動的主要目標。

空襲造成的破壞迅速在黎巴嫩引發震盪。黎巴嫩「國家通訊社」（NNA）指出，2枚導彈擊中哈雷特赫賴克阿里德街（al-Arid Street）的公寓大樓，鄰近建築與車輛遭受嚴重毀損。隨後黎巴嫩公共衛生部確認該攻擊造成28人受傷。

真主黨高層卡馬蒂（Mahmoud Qmati）表示，這次襲擊已「跨越紅線」，組織領導層正在評估是否采取回應。然而，《半島電視台》駐貝魯特記者科德爾（Zeina Khodr）分析指出，真主黨既擔心在缺乏回應的情況下失去威懾力，也害怕因反擊而引來更猛烈的以色列轟炸，並傷害其支持者基礎。

安全分析家里茲克（Ali Rizk）認為，真主黨不太可能順著納坦雅胡的政治利益行事。他表示，以色列可能希望藉此引發全面戰爭，以改善納坦雅胡的政治處境，而任何大規模衝突對黎巴嫩而言都將是「極其昂貴的代價。」

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）則呼籲國際社會立即介入，阻止以色列對黎巴嫩的攻勢。他強調，國際社會必須「承擔責任」，停止持續對黎巴嫩及其人民的攻擊。

此次空襲發生的時機格外敏感。就在1年多前，以色列才在南貝魯特的空襲中暗殺真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）；而本週稍晚，教宗良十四世（Pope Leo XIV）即將訪問黎巴嫩，使得情勢更加緊繃。

真主黨國會議員阿瑪爾（Ali Ammar）也批評，以色列在美國斡旋停火協議生效後仍持續攻擊黎巴嫩，「每一次攻擊都是跨越紅線，而這種侵略源於這個實體對黎巴嫩尊嚴、主權與人民安全的根本敵意。」

近期，以色列幾乎每日轟炸黎巴嫩南部，也曾多次襲擊貝魯特。就在本週，1處位於賽達（Sidon）郊外的艾因赫勒韋（Ein el-Hilweh）巴勒斯坦難民營才遭到以軍無人機攻擊，造成至少13人死亡。

黎巴嫩政府同時承受來自以色列與美國的壓力，要求其解除真主黨武裝。儘管黎巴嫩軍方於9月提出1項年底前解除真主黨武裝的計畫，但在以軍仍持續轟炸與占領南部部分地區的情況下，真主黨拒絕遵從。

