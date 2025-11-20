以色列還擊哈瑪斯開火 空襲加薩釀27死 互控違反10月停火協議

加薩走廊官員表示，以色列19日對加薩（Gaza）發動空襲，造成27人死亡。以色列軍方表示，因為哈瑪斯武裝分子向在加薩南部的以色列軍隊開火，違反了停火協議，因此以色列對哈瑪斯還擊。

哈瑪斯否認以軍相關指控，並痛斥以色列空襲是「危險升級」，恐危及自10月10日以來的停火協議。

加薩城被毀建築的廢墟。（路透社）

以色列這輪空襲加薩是自10月停火協議生效以來，加薩受到最致命的攻擊之一。以色列同一天宣布，在近一年停火狀態下，對黎巴嫩境內真主黨（Hezbollah）發動數起攻擊。

哈瑪斯治下的加薩民防機構表示，19日在北部加薩市有14人喪生，南部汗尤尼斯（Khan Yunis）地區則有13人罹難。兩家受訪醫院證實，傷亡數字與官方統計一致。

