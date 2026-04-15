以色列邊境抓偷渡客！ 垃圾車後斗一開竟塞滿60人

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以色列軍警攔查一輛垃圾車，意外發現裡面藏著60名準備偷渡的巴勒斯坦人。（圖／翻攝自X／@Breaking911）

以色列邊境13日深夜傳出偷渡事件，軍警在約旦河西岸（West Bank）一處檢查哨攔下一輛垃圾車，要求司機打開後斗壓縮艙，沒想到裡面除了大量垃圾，還藏著60名準備偷渡的巴勒斯坦人。

綜合外媒報導，當時這輛垃圾車正行經跨撒馬利亞（Cross-Shomron）檢查哨，等待以色列安全部隊進行例行性檢查，雖外觀無異狀，但軍警仍要求打開後斗壓縮艙。垃圾車尾門打開後，不僅有數個垃圾袋掉落並流出不明液體，還有大量巴勒斯坦人躲在裡面。

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多名軍警持槍上前，要求車內所有人下車，當場逮捕30多歲、居住在以色列中部城市加西姆村（Kafr Qassem）的男司機。據悉，該司機並未持有垃圾車的有效駕照。

警方調查發現，藏在垃圾車內的巴勒斯坦人，大部分來自約旦河西岸，原本計畫要前往以色列多個城市生活，目前全數遭拘留問話。

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