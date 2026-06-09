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義大利檢方近日對以色列國家安全部長 Itamar Ben-Gvir 展開調查，指控其涉嫌綁架與虐待上個月參與加薩援助船隊的義大利公民。對此，Ben-Gvir 不僅毫無悔意，更嘲諷義大利是「夾腳拖國家」，引發兩國外交關係高度緊張。

根據路透社（Reuters）報導，義大利司法消息人士週一證實，檢方已正式對以色列極右翼國家安全部長 Itamar Ben-Gvir 展開調查。這項調查源於上個月加薩（Gaza）援助船隊事件，Ben-Gvir 被指控涉嫌對參與該活動的義大利公民進行酷刑與綁架。若調查結果屬實，義大利檢方將可能正式提出起訴。

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面對指控，Ben-Gvir 發表聲明強硬回擊，表示自己絕不會退縮，並將繼續與以色列戰士站在一起。他更語帶嘲諷地表示，義大利這個「靴子之國」已經變成了「夾腳拖之國」。此番言論隨即遭到義大利外交部長 Antonio Tajani 的嚴厲譴責，痛批其言論「令人無法接受」且「有失部長身分」。

這起外交風波的導火線，是 Ben-Gvir 在 5 月底發布的一段影片。影片中顯示，以色列在國際海域攔截援助船隊後，多名被拘留的活動人士雙手被捆綁並跪在地上。主辦單位指出，被捕的 430 人中包含義大利與南韓公民。義大利總理 Giorgia Meloni 的政府對此表示強烈不滿，並已召見以色列大使要求解釋。

目前，法國已決定禁止 Ben-Gvir 入境，義大利則進一步要求歐盟（EU）討論對其進行制裁。儘管以色列堅稱對加薩的海上封鎖合法，但國際社會對於援助船隊受到的對待仍充滿批評。援助組織強調，儘管已有停火協議，但加薩地區的人道物資供應依然嚴重短缺。

原文出處：以色列部長涉虐待遭義大利調查 反嗆對方「夾腳拖國家」引外交風暴

本文由AI協作，經編輯審核後發布