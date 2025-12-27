以色列開先例 承認索馬利蘭主權

記者施欣妤／綜合報導

以色列政府26日正式承認非洲的索馬利蘭（Somaliland）為「獨立且具主權的國家」，並與其建立外交關係，將立即擴大在農業、衛生等領域的合作。索馬利蘭總統阿布杜拉希對此表達歡迎，強調這是「歷史性的時刻」，將拓展索馬利蘭外交與進入國際市場機會。

以色列開先例，成為首個承認索馬利蘭為主權獨立國家的聯合國成員國。以國總理尼坦雅胡辦公室指出，此舉符合《亞伯拉罕協議》的精神，並邀請該國總統阿布杜拉希訪問以色列。以國外長薩爾表示，雙方歷時1年討論達成這項協議，將立即採取外交行動，包含互派大使與建立使館等。

《亞伯拉罕協議》為美國總統川普在第一任期時斡旋達成，推動以色列與多個阿拉伯國家關係正常化。阿布杜拉希發表聲明，讚揚這是「歷史性的時刻」，表示已準備加入《亞伯拉罕協議》。他說，此舉是邁向區域與全球和平重要一步，索馬利蘭致力與中東及非洲國家建立夥伴關係，共同促進繁榮與穩定。

索馬利蘭位於亞丁灣戰略要地，1991年宣布自索馬利亞獨立，擁有自己的貨幣、護照與軍隊，數十年來努力爭取國際承認。阿布杜拉希去年就任總統以來，便將爭取國際承認視為首要目標。然而，索馬利亞外交部稱以色列此舉是「蓄意攻擊」索馬利亞主權，將破壞區域和平；土耳其、埃及、非洲聯盟等也發聲明表達反對。

索馬利蘭近年積極尋求國際認可，今年5月該國在肯亞開設外交聯絡處，民眾開心揮舞國旗。（達志影像／歐新社資料照片）