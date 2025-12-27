以色列開全球先例 承認索馬利蘭為主權國家

英國《衛報》報導，以色列外交部長薩爾（Gideon Sa’ar）26日宣布，經過1年談判後，已與非洲的索馬利蘭簽署建交協議，將在當地開設大使館，以色列也成為首個承認索馬利蘭為獨立且具主權國家的國家。

1960年，索馬利蘭（Somaliland）與索馬利亞（Somalia）先後宣布獨立後，隨即合併成「索馬利亞民主共和國」，但在1969年爆發軍事獨裁政變，反對派對此發動抗爭，最終該獨裁政權在1991年瓦解，索馬利蘭也宣布脫離索馬利亞獨立。

（圖／外交部提供）

然而自1991年至今，索馬利蘭遲未獲得聯合國成員國承認；台灣則是未與索馬利蘭正式建交，但已於2020年互設代表處，也被BBC報導稱，台索兩國有許多相似之處，是「天生的同伴」。

對於以色列承認索馬利蘭一舉，索馬利亞批評，這是對索馬利亞主權的蓄意攻擊，並稱索馬利蘭是其「不可分割的一部分」。非洲聯盟則表示，任何破壞索馬利亞主權與領土完整的企圖，都可能對整個非洲的和平及穩定產生深遠影響。

有以色列分析人士認為，由於索馬利蘭距離與以色列發生衝突的葉門很近，承認該國主權可能符合以國的戰略利益。以色列智庫國家安全研究所11月發布的報告就指出，索馬利蘭可作為前線基地，監視葉門武裝組織「青年運動」，並提供後勤支援。

《衛報》及《紐約時報》報導稱，索馬利蘭希望尋求美國支持，但美國總統川普（Donald Trump）表態暫時不會跟進承認索馬利蘭，美國政府內部則對是否應承認索馬利蘭意見分歧。

索馬利蘭人口數約為620萬，施行民主制度，並設立民選議會、國家貨幣、國旗和軍隊等，但美國民間組織「自由之家」（Freedom House）指出，當地媒體及反對派人士近年來面臨索馬利蘭政府的鎮壓。