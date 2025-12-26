以色列開第一槍！正式承認索馬利蘭是國家

▲以色列總理納坦雅胡宣布，正式承認位於非洲之角東北部的索馬里蘭（Somaliland）是獨立國家，率全球之先。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），當地時間26日宣布，正式承認位於非洲之角東北部的索馬里蘭（Somaliland）是獨立國家，率全球之先。有分析指出，這一決定可能會重塑區域格局，並考驗索馬利亞（Somalia）長期以來的反分裂立場。

根據《路透社》報導，納坦雅胡表示，本次決定符合美國總統川普（Donald Trump）在其第一任期時，斡旋以色列與阿拉伯國家締結的《亞伯拉罕協議》精神，以色列將立即與索馬利蘭在農業、健康、科技和經濟領域進行合作，並向索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）致上祝福，邀請他訪問以色列。

廣告 廣告

阿布杜拉希對此則表達歡迎之意，讚揚此舉是邁向區域及全球和平的一步，索馬利蘭致力於在中東​​和非洲地區建立夥伴關係，促進共同繁榮和穩定。

以色列此舉引起索馬利亞、埃及、土耳其等國的不滿，尤其是索馬利亞一直認為索馬利蘭是自己的一部分，透過聲明譴責以色列是非法、蓄意攻擊其主權，將按照國際法採取一切必要的外交、政治和法律措施，捍衛自身主權、統一和國際公認之邊界。

埃及表示，已分別跟索馬利亞、土耳其和吉布地的外長通過電話，認為在以色列宣布相關消息後，非洲之角出現危險局勢，會全力支持索馬利亞的統一和領土完整，並警告承認分裂地區的舉動，只會對國際和平與安全構成威脅。

索馬利亞跟索馬利蘭的關係

2者皆位於非洲東北部的「非洲之角」上，1960年英屬索馬利蘭與義屬索馬利亞先後宣布獨立，但隨即在「大索馬利亞」的理想下，合併成「索馬利亞民主共和國」。

不過，1969年巴雷（Mohamed Siad Barre）政權上台並實施軍事獨裁、迫害人權，反對派勢力遂於現今索馬利蘭的位置成立抗爭運動，雙方流血衝突造成數以萬計的人死亡。1991年1月巴雷政權瓦解，同年5月索馬利蘭宣布脫離索馬利亞，獨立為「索馬利蘭共和國」。

然而，索馬利蘭並未獲得國際社會廣泛承認，多數國家仍將其視為索馬利亞的一部分，自阿布杜拉希去年就任總統以來，一直把獲得國際認同當成首要目標，因此以色列的舉動意義重大。

台灣與索馬利蘭？

台灣與索馬利蘭雖未正式建交，但雙方於2020年7月1日宣布互設代表處，在索馬利蘭外交部官網上，也有專頁談論與台灣的關係，指出台灣跟索馬利蘭有許多相似之處，包含未受到國際廣泛承認、長年遭鄰國外交打壓，但仍在困境中成長，憑藉毅力與韌性實現自由、民主、和平與繁榮。

今年4月，索馬利亞民航局（SCAA）突然通告，所有由台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得再用於進出及過境索馬利亞聯邦，當時我國外交部表示譴責，索馬利亞是受到中國唆使，企圖製造台灣隸屬中華人民共和國的假象。

原文連結：Israel becomes first country to formally recognise Somaliland as independent state、索馬利蘭台灣專頁網站

更多 NOWnews 今日新聞 報導

打造「台灣之盾」鋪路？路透曝：外交部次長吳志中密訪以色列

台灣之盾2／外交部次長密訪以色列 學者：不排除與鐵穹有關

林右昌赴美後再訪以色列！他曝高度政治意涵：有高人指點