以色列防長：以軍不會撤離加薩 將重建軍事屯墾區

以色列國防部長卡茲(Israel Katz)今天(23日)在一場演講中誓言，以色列軍隊絕不會撤離加薩走廊(Gaza Strip)，並計畫在加薩北部建立前哨基地。在美國等各方持續斡旋加薩第二階段停火協議之際，這番不利談判的言論引發廣泛關注。

根據以色列「新消息報網站」(Ynet)報導，卡茲今天出席約旦河西岸(West Bank)貝特艾(Beit El)屯墾區的奠基儀式時表示：「我們已深入加薩，我們永遠不會離開——絕無撤軍這回事。」

卡茲接著說：「我們留在那裡是為了保護國民，防止發生過的事情(指哈瑪斯襲擊)再次發生。」他更誓言要在加薩北部建立納哈爾(Nahal，即農軍複合基地)，並強調「當時機成熟時，我們會以正確的方式進行」。

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)辦公室拒絕對此置評。

值此同時，美國和其他國家正持續斡旋以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)推進下一階段停火協議，其中一項關鍵條件就是以色列自加薩撤軍。

以色列前戰時內閣成員、參謀總長埃森科特(Gadi Eisenkot)批評，政府在國家安全的關鍵時刻，卻做出「違背人民共識」的行動。

埃森科特說：「政府一方面投票支持川普的和平計畫，另一方面也在編造在加薩建立屯墾核心的政治寓言。」

過去兩年加薩戰爭期間，尼坦雅胡曾多次表態不會在加薩重建屯墾區，其執政聯盟的部分極右翼成員則尋求重新佔領加薩。隨著以色列即將在明年舉行大選，屯墾議題預計將成為選戰關鍵焦點。